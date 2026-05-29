Paneque: «El nou enllaç entre l’N-260 i la C-26, a Ordis, és un exemple de les infraestructures de transformació que necessitem»

“El nou enllaç entre l’N-260 i la C-26, a Ordis, és un exemple d’aquelles infraestructures de transformació que necessita el país”, ha assenyalat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, amb motiu de la licitació de les obres, que permetran millorar la seguretat viària en aquest punt de la xarxa, molt transitat. “Aquests projectes són transformadors pel territori, molt concrets, però són projectes molt útils, llargament reivindicats i reclamats i que milloren el dia a dia de les persones”, ha posat de manifest. Les obres es liciten per un import de 6,8 MEUR, començaran aquesta tardor i tindran una durada de 18 mesos.
Aquesta obra s’emmarca en el pla d’actuacions de millora de l’Eix Pirinenc (N-260), una de les cinc encomandes de gestió que han subscrit la Generalitat i el Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible per a l’execució d’infraestructures de mobilitat. “Aquesta cooperació, aquest acord entre administracions, trobar les aliances adequades, és allò que fa que projectes com aquests tirin endavant i siguin una realitat”, ha posat en valor la consellera. Paneque també ha ressaltat la importància de l’entorn en què s’executarà aquesta obra; “el món rural també requereix bones infraestructures per a combatre el desequilibri territorial generant noves oportunitats, i la mobilitat és un fet clau”, ha dit. En aquest sentit, “el Govern volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada”, ha refermat.
Nou enllaç a diferent nivell
Les obres que ara s’impulsen permetran substituir l’actual intersecció en forma de T per un enllaç a diferent nivell i, d’aquesta manera, afavorir la canalització del trànsit i millorar la seguretat viària. En aquest entorn, l’N-260 registra 9.500 vehicles diaris –amb fins a un 8% de vehicles pesants—i la C-26, 4.500 vehicles diaris –amb un percentatge de fins al 15% de pesants.
L’enllaç constarà d’un pas sobre l’N-260 i els ramals de connexió per a efectuar tots els moviments possibles; es preveuen dos ramals directes –un de sortida i un d’incorporació– que connectaran la C-26 amb el carril esquerre de l’N-260; un ramal semidirecte per a l’accés a la C-26 des del carril dret de l’N-260 –per als vehicles que venen de Figueres—i un ramal amb forma de llaç per a la incorporació en sentit Besalú dels vehicles procedents de la C-26.
Per a la construcció del pas superior, que s’ubicarà en el punt de l’actual intersecció, es rebaixarà el tronc de la carretera, modificant la rasant de la via. Aquest fet, a més, també contribuirà a millorar la visibilitat dels vehicles que hi circulin i reduir l’impacte sonor de la infraestructura. El pas superior tindrà una longitud de 22 metres i una amplada de 12 metres.
Paral·lelament, el projecte preveu una reordenació dels accessos en un tram d’uns 500 metres de l’N-260, mitjançant l’eliminació d’accessos directes i el seu encaminament amb vials de servei. Els treballs es completaran amb la senyalització vertical i horitzontal, els elements de drenatge i les mesures d’integració en l’entorn.
Pla d’actuacions a l’Eix Pirinenc
La carretera N-260 constitueix l’anomenat Eix Pirinenc, eix vertebrador de les comunicacions est – oest del Pirineu català. La Generalitat i el Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible tenen subscrit un conveni per a l’execució d’actuacions per a la millora de la funcionalitat i la seguretat d’aquest eix, que és de titularitat estatal.
L’encomanda de gestió per a la millora de l’Eix Pirinenc preveu una inversió per part de l’Estat de 260 MEUR per a l’execució, per part de la Generalitat, de treballs de condicionament i de nova infraestructura; de rehabilitació i millora del ferm; i de millora de la seguretat viària i els seus elements de connexió.
A més de l’obra que es licita, s’està treballant per a desplegar les actuacions següents:
- Millora del ferm i estesa de fibra òptica entre la Seu d’Urgell i Puigcerdà, que s’ampliarà a altres trams a les comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran i Comarques gironines.
- Millora de la seguretat i fluïdesa en diversos encreuaments, com les noves rotondes a Baltarga (Bellver de Cerdanya) i Montardit (Sort), i la millora dels encreuaments entre l’N-260 i la Gl-612 a Llançà i entre l’N-260 i la C-13 a Sort.
- Nova variant de Perves, entre Xerallo i el Pont de Suert, per a evitar el pas pel Coll de la Creu de Perves.
- Ampliació de secció en diversos punts de la via: eixamplament i eliminació del semàfor del Túnel de Viu, ampliació del pont i nova passera de vianants a Senterada i a Sort, i millores puntuals i de traçat al port del Cantó.
- Millores de zones urbanes, amb la integració urbana de Baro i la millora de l’accés a les Llacunes (Soriguera) o millores a Sant Joan de les Abadesses.
- Millora de la seguretat en túnels (Sant Pere de les Maleses, l’Argenteria, Arboló, Cartanís, Arboló, Costoia i Lles).
- Millores puntuals i de traçat als diversos trams de l’Eix.