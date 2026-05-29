El BC Andorra seguirà a l’ACB després d’una temporada de patiments

Aquesta darrera jornada de la lliga regular, a l’ACB, decidia l’equip que acompanyaria al Coviran Granada en el descens de categoria. Hi havia tres conjunts que s’ho jugaven al tot o res aquest divendres i, afortunadament, les combinacions possibles han permès al BC Andorra seguir una temporada més a la màxima divisió del bàsquet espanyol, la que, possiblement, és la millor competició d’Europa. Andorra, Saragossa i Gran Canaria es jugaven en els seus compromisos el baixar o romandre a l’elit. Finalment seran els illencs els que patiran el mal tràngol.
El Saragossa és l’únic dels tres equips que avui ha guanyat. Ho ha fet contra el Río Breogán per un ajustadíssim 94 a 95. De la seva banda, el BC Andorra ha caigut a casa, després de dominar bona part del partit, davant del Barça, per 95 a 100, a la pròrroga. Tot i això s’assegura la permanència. I, el Gran Canaria perdia 105 a 81 amb el Valencia Basket. Això vol dir que seran els canaris -amb les mateixes victòries al campionat que andorrans i manyos (10)- els que s’acomiaden de l’ACB. Els tricolors s’han quedat a només una passa de l’abisme, però, sigui com sigui, la campanya vinent seguiran a la Liga Endesa. Per al pròxim curs tenen deures per a fer.