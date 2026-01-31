Les obres de construcció de la rotonda de Montferrer s’iniciaran al març

Les obres per a construir la rotonda de Montferrer s’iniciaran al març. Així ho ha afirmat aquesta setmana, en una entrevista a RàdioSeu, el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, que ha assegurat que els treballs arrencaran a la primavera i tindran un termini d’execució de cinc mesos, que pot allargar-se en funció de les necessitats.
Crespín ha recordat que una primera licitació de la intervenció va quedar deserta a causa de la crisi d’Ucraïna, “fet que n’ha alentit la realització, ja que va haver d’actualitzar-se el projecte tenint en compte l’actual increment de costos”. Pel que fa a la posada en marxa de les obres, el subdelegat ha explicat que s’han posposat fins a la primavera perquè calia esperar a l’estabilització de la situació climàtica, “ja que les baixes temperatures de l’hivern, la neu i l’aigua no contribueixen a la correcta aplicació dels materials“.
L’agost passat va adjudicar-se definitivament la construcció de la glorieta de Montferrer a l’empresa Pasquina per un import de 730.000 euros. Aquest pas tancava un llarg historial de demandes i peticions que es remunta al 2013, quan una plataforma ciutadana va començar a reivindicar la millora de la seguretat viària a la intersecció ubicada al quilòmetre 230,70 de l’Eix Pirinenc.
Reducció de la perillositat
L’actuació té com a objectiu millorar la seguretat a la via, tant per al trànsit rodat com per als vianants. Actualment es tracta d’una cruïlla molt utilitzada per la presència de diferents nuclis de població i el pas d’una mitjana diària de 15.000 vehicles. A l’est s’accedeix al poble de Montferrer i a la urbanització del Balcó del Pirineu, mentre que a l’oest hi ha Aravell, Bellestar i Castellbò, entre d’altres, a més d’instal·lacions com l’Aeroport Andorra-La Seu, l’estació d’esquí de Sant Joan de l’Erm i l’Escola Agrària del Pirineu.
La construcció de la nova rotonda a l’N-260, molt reivindicada pels veïns i institucions, s’inclou dins del programa de conservació i manteniment del Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible, que des del juny de 2018 ha invertit més de 150 milions d’euros a la demarcació de Lleida.