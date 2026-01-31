Zan Tabak s’estrena amb victòria a la banqueta del BC Andorra (94-78)

Immillorable manera de començar de Zan Tabak en la seva etapa a la banqueta del BC Andorra, guanyant de forma contundent (94-78) a un rival de la zona baixa com el Dreamland Gran Canaria, tallant així una ratxa de cinc derrotes consecutives. Val a dir que, els del Principat han jugat amb la baixa d’última hora de Kyle Kuric, per uns problemes físics.
El duel ha començat igualat, amb un Artem Pustovyi fent-se fort a la pintura tant en atac com en defensa, fent que jugadors de la talla de Mike Tobey i Kurt Kuath tinguessin un malson de partit. El primer període ha acabat amb avantatge tricolor per 29-25.
En el segon quart les defenses dels dos equips han estat més contundents, els canaris no trobaven encert des del triple, finalitzant el partit amb un fluix 8/27. Els andorrans, un pèl millors des del triple, però sobretot amb el domini en el joc interior amb un Morris Udeze que secundava bé els minuts en què Pustovyi descansava, han aconseguit marxar al descans guanyant per 47-41.
A la sortida de vestidors, immillorable sortida dels de Zan Tabak, amb un parcial de 10-0 que els feia gaudir de diferències per sobre dels 10 punts. Però el Gran Canaria de Jaka Lakovic s’ha posat les piles en defensa i gràcies a un gran Isaiah Wong ha apropat l’equip canari fins a diferències de 2 i 3 punts per sota, però mai han aconseguit posar-se per davant. Els tricolors han aguantat molt bé les envestides del Gran Canaria. Amb el 66-61 s’ha arribat al final del tercer període.
En l’últim quart, ha despertat la “bèstia” murciana del BC Andorra, Chumi Ortega, amb la seva rauxa agafant rebots. Llançant-se per terra recuperant pilotes ha fet aixecar les grades del pavelló Toni Martí i sumat a un Aaron Best que recordava a aquell Best que jugava al Prokom Trfl polonès, entrenat pel mateix Zan Tabak, han fet que la diferència tornés a enfilar-se a favor dels andorrans, els quals tornaven a gaudir d’una victòria a l’ACB que els allunya mínimament de la zona de descens, que ja està a dos partits per sobre. L’encontre ha finalitzat amb el resultat final de 94-78.
El proper partit del BC Andorra serà a la difícil pista de l’Unicaja de Màlaga, el proper dissabte, 7 de febrer, a les 19 hores.
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (16), Artem Pustovyi (15), Morris Udeze (12), Aaron Best (14), Rafa Luz (10), Stan Okoye (9), Chumi Ortega (2), Kostas Kostadinov (2), Justin McCoy (8), Rubén Guerrero (0), Yves Pons (6).
Anotadors del Gran Canaria: L. Maniema (0), Kasius Robertson (4), Isaiah Wong (18), Èric Vila (0), Zan Samar (7), Nico Brussino (9), Miquel Salvó (8), Carlos Alocén (9), Pierre Pelos (5), Mike Tobey (9), Louis Laberyie (8), Kur Kuath (1).