La Seu presenta el Pack Lleure 2026 amb tres formacions especialitzades en l’àmbit educatiu i juvenil

Cartell anunciant els tres curses (Aj. la Seu)
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha impulsat una nova edició del Pack Lleure, un programa de formació integral destinat a joves i adults interessats en el camp del lleure educatiu i la gestió d’espais escolars. Aquesta iniciativa neix per a donar resposta a la creixent demanda de professionals qualificats en el sector i consolidar l’oferta formativa anual del municipi.

La regidora d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, afirma al respecte d’aquestes formacions que “és important continuar apostant i insistint en la formació al territori. S’ha de tenir la possibilitat de formar-se, actualitzar-se i especialitzar-se a casa”. Moreno també remarca el retorn que ofereix aquesta formació en educació en el lleure: “seran persones formades al capdavant de recursos i serveis que milloraran en qualitat i consciència educatives. L’enriquiment i guany és en totes direccions”.



L’edició de 2026 ofereix tres itineraris formatius diferenciats:

Curs de monitor/a de lleure

Adreçat a persones a partir de 18 anys. Aquesta formació, impartida per la Fundació Escolta Josep Carol, consta d’una càrrega lectiva de 100 hores presencials, 50 hores a distància i 160 hores de pràctiques.

  • Dates: Les sessions presencials tindran lloc entre el març (dies 28, 29, 30 i 31) i l’abril (dies 1, 2, 3, 4, 5, 11 i 12).
  • Horari: De 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h.
  • Ubicació: Alberg de Joventut i la Sala Gran del Centre Cívic l’Escorxador.
  • Preu: 212 €, amb un descompte del 10% (190,80 €) per a titulars del Carnet Jove.



Curs de monitor/a de menjador, transport escolar i manipulador d’aliments

També per a majors de 18 anys, aquesta formació de 30 hores presencials habilita per a la gestió de serveis escolars complementaris.

  • Dates: Es desenvoluparà durant caps de setmana d’abril (dies 11, 12, 18, 19, 25 i 26).
  • Horari: De 9 h a 14 h.
  • Ubicació: Alberg de Joventut.
  • Preu: 125 €.



Curs de premonitor/a de lleure

Específicament dissenyat per a joves nascuts els anys 2009 i 2010. Inclou 20 hores presencials i 50 hores de pràctiques en casals de la Seu d’Urgell i comarca.

  • Dates: 30 i 31 de març i 1 i 2 d’abril.
  • Horari: De 9 h a 14 h.
  • Ubicació: Sala Gran del Centre Cívic l’Escorxador.
  • Preu: 40 €.



Inscripcions i informació

Les places són limitades. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del web municipal www.laseu.cat.

Per a més consultes, es pot contactar amb l’Oficina Jove al telèfon 674 25 99 99.

Amb aquest conjunt de formacions, “la Seu aposta per l’accessibilitat econòmica i la capacitació pràctica de qualitat per als futurs professionals del món educatiu no formal”, asseguren des de l’Ajuntament.

