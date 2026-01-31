La Seu presenta el Pack Lleure 2026 amb tres formacions especialitzades en l’àmbit educatiu i juvenil

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha impulsat una nova edició del Pack Lleure, un programa de formació integral destinat a joves i adults interessats en el camp del lleure educatiu i la gestió d’espais escolars. Aquesta iniciativa neix per a donar resposta a la creixent demanda de professionals qualificats en el sector i consolidar l’oferta formativa anual del municipi.
La regidora d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, afirma al respecte d’aquestes formacions que “és important continuar apostant i insistint en la formació al territori. S’ha de tenir la possibilitat de formar-se, actualitzar-se i especialitzar-se a casa”. Moreno també remarca el retorn que ofereix aquesta formació en educació en el lleure: “seran persones formades al capdavant de recursos i serveis que milloraran en qualitat i consciència educatives. L’enriquiment i guany és en totes direccions”.
L’edició de 2026 ofereix tres itineraris formatius diferenciats:
Curs de monitor/a de lleure
Adreçat a persones a partir de 18 anys. Aquesta formació, impartida per la Fundació Escolta Josep Carol, consta d’una càrrega lectiva de 100 hores presencials, 50 hores a distància i 160 hores de pràctiques.
- Dates: Les sessions presencials tindran lloc entre el març (dies 28, 29, 30 i 31) i l’abril (dies 1, 2, 3, 4, 5, 11 i 12).
- Horari: De 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h.
- Ubicació: Alberg de Joventut i la Sala Gran del Centre Cívic l’Escorxador.
- Preu: 212 €, amb un descompte del 10% (190,80 €) per a titulars del Carnet Jove.
Curs de monitor/a de menjador, transport escolar i manipulador d’aliments
També per a majors de 18 anys, aquesta formació de 30 hores presencials habilita per a la gestió de serveis escolars complementaris.
- Dates: Es desenvoluparà durant caps de setmana d’abril (dies 11, 12, 18, 19, 25 i 26).
- Horari: De 9 h a 14 h.
- Ubicació: Alberg de Joventut.
- Preu: 125 €.
Curs de premonitor/a de lleure
Específicament dissenyat per a joves nascuts els anys 2009 i 2010. Inclou 20 hores presencials i 50 hores de pràctiques en casals de la Seu d’Urgell i comarca.
- Dates: 30 i 31 de març i 1 i 2 d’abril.
- Horari: De 9 h a 14 h.
- Ubicació: Sala Gran del Centre Cívic l’Escorxador.
- Preu: 40 €.
Inscripcions i informació
Les places són limitades. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del web municipal www.laseu.cat.
Per a més consultes, es pot contactar amb l’Oficina Jove al telèfon 674 25 99 99.
Amb aquest conjunt de formacions, “la Seu aposta per l’accessibilitat econòmica i la capacitació pràctica de qualitat per als futurs professionals del món educatiu no formal”, asseguren des de l’Ajuntament.