Les GSeries 2021 comencen amb un ambient fantàstic

José “Cohete” Suarez (GIAND), Yan Le Poitier (SBS), Àlex “Sito” Español (2RM) i Cristian España (ICE Gladiators) es van adjudicar el primer triomf de la temporada en les GSeries 2021. La G1 es va disputar amb els termòmetres sempre en negatiu i, sobretot les finals, sota una intensa nevada.

Els equips inscrits en la G1 no ho van tenir fàcil per a desenvolupar la seva labor en el paddock de l’escenari andorrà. Els 69 pilots inscrits que han competit en la primera cita de la present edició de les GSeries van haver de superar les conseqüències del pas de la borrasca “Filomena” per arribar al Circuit Andorra i el fred que va fer durant la jornada a 2.400 metres d’altitud. Amb tot, cal destacar que es van mostrar encantats amb una pista que els va permetre pilotar a límit amb total seguretat.

Malgrat les baixes temperatures que s’han registrat en les instal·lacions del Port d’Envalira durant les jornades prèvies al meeting, l’equip encarregat del manteniment de la pista va haver d’esforçar-se per a mantenir la mateixa en òptimes condicions, així ho comentava Alex Bercianos: “És cert que la climatologia ens ha ajudat molt, no obstant això, el treball en el circuit, sobretot, durant les hores nocturnes ha estat constant. L’abocament d’aigua, en el moment oportú i en la quantitat justa, per a mantenir la pista en excel·lents condicions era l’objectiu. En aquesta ocasió ho hem aconseguit i podríem afirmar que el treball ha estat el de sempre, però aquesta vegada el resultat s’ha fet visible”.

Bercianos també es mostrava satisfet pel desenvolupament del meeting en general: “Crec que hem anat solucionant els problemes que s’han anat plantejant en un any tan especial. El protocol establert per al bon desenvolupament de la jornada, s’ha anat complint segons el que es preveu gràcies a la col·laboració de tots els presents en el Circuit Andorra”.

GIAND L’equip Elegant Driver completa el podi de la categoria

L’esquadra dirigida pel pilot balear Pedro Font va complir amb les expectatives creades, però amb algun imprevist en la classificació. Els sis pilots, tres d’ells campions del món de ral·lis, van estar al capdavant de la classificació encara que amb lleugeres sorpreses en l’ordre. “Cohete” Suarez i Nil Solans van lluitar pel triomf fins a l’últim gir al Circuit Andorra, fins aquí tot correcte. No obstant això, el tercer en discòrdia va ser Gil Membrado que, amb només 13 anys, va tornar a ser protagonista en les instal·lacions del Port d’Envalira.

El meeting es va iniciar amb el domini dels germans Solans (Nil i Jan) que van ser el més ràpids en la mànega qualificativa, amb “Cohete” i Xevi Pons a l’expectativa. En la primera final 1 disputada, Jan Solans no va aconseguir travessar la meta i va quedar descartat per al podi final. Nil i “Cohete” van ser els vencedors de les respectives Final 1 i van començar la seva lluita particular feia el primer calaix del podi final.

En les finals que van tancar el meeting, el pilot asturià va mantenir el ritme mentre que Solans no va poder evitar quedar endarrerit en l’última final. Precisament aquesta final va ser guanyada per un incisiu Gil Membrado que va tancar de la millor manera un meeting en clara progressió.

2 Rodes Motrius (2RM) Duel espectacular entre un veterà (Lluis Sala) i una jove promesa (Àlex Español)

La categoria 2RM inicialment pensada per als quals comencen, encara que està oberta a tots els pilots, en aquesta ocasió es va viure una magnífica lluita entre dos pilots andorrans. D’una banda, Lluis Sala que feia 18 anys que no competia sobre la pista gelada del Circuit Andorra enfront del jove pilot de l’ACA Esport, Àlex “Sito” Español (20 anys), que l’any passat va iniciar la seva trajectòria esportiva precisament en aquest escenari.

Sala va començar el meeting de manera impecable, sent el més ràpid en la mànega qualificativa i guanyant amb autoritat la primera final que va disputar. Pel seu costat “Sito”, que es va mostrar molt combatiu des de l’inici, va ocupar la segona posició en la qualificativa a 1”681, de Sala, i també va guanyar la seva final.

Així doncs, tot es va decidir en les últimes finals en les quals tots dos pilots no van coincidir en la pista. El jove pilot de l’Automòbil Club d’Andorra va complir el seu objectiu, vencent in extremis la seva final, mentre que Sala va haver de conformar-se amb la segona plaça en la Final 2A i en la classificació absoluta del meeting.

Side by Side Els germans Le Poitier van dominar la categoria

Yann i Erwan Le Poitier no van donar opció als seus rivals i van ser els vencedors en totes les mànegues que van disputar. Yann va ser el més ràpid en la màniga qualificativa mentre que Erwan marcava el tercer millor registre, amb el que tots dos coincidirien en les finals a disputar. El duel fratricida es va saldar en taules, ja que mentre Yann vencia en la primera final, Erwan feia el mateix en la segona relegant al seu germà a la segona plaça.

Destacar que entre els 20 pilots inscrits en els SBS hi havia dos pilots habituals del Mundial de motociclisme, Àlex Rins i Albert Arenas, que aquesta vegada es van veure superats per uns rivals molt més adaptats a uns vehicles amb característiques ben diferents de les motos de MotoGP.

ICE Gladiators Cristian España comença la defensa del títol intractable

El pilot de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) va aconseguir una còmoda victòria en el meeting inicial dels ICE Gladiators 2021. Cristian España va guanyar la màniga qualificativa i les dues finals disputades per davant d’un altre pilot mundialista, Tito Rabat, i del seu germà Xavi.

Les mesures de seguretat

Destacar que el meeting es va realitzar seguint tot el protocol de seguretat a les quals estan obligades les proves esportives a l’aire lliure, realitzant proves TMA a tots els organitzadors, pilots i en general a totes les persones que havien de realitzar la seva labor en el Circuit Andorra.

La prova es va celebrar sense públic en les instal·lacions de l’esmentat escenari. Sí que van tenir ocasió de presenciar les evolucions dels participants pilots del nivell internacional com els motards (MotoGP), Joan Mir (Campió de MotoGP 2020), Fabio Quartararo, Aleix Espargaró o el vencedor del Ral·li de Còrsega 2020 del Mundial de l’especialitat, Dani Sordo. Tots ells valorant la possibilitat de ser protagonistes en la pista del Port d’Envalira.

Les GSeries 2021 estan llançades. El dissabte (dia 16) es viurà el segon lliurament de la present edició del certamen andorrà de pilotatge sobre gel. Després del vist en la G1, es pot assegurar que, l’espectacle sobre la pista gelada del Circuit Andorra està garantit.