Encamp repartirà l’escudella de Sant Antoni en format autoservei, sense baixar del vehicle

El Comú d’Encamp ha adaptat la popular festa de l’Escudella de Sant Antoni a la pandèmia i per això les olles no bulliran al bell mig de la plaça sinó que ho faran en una cuina amb totes les mesures de seguretat i es repartiran les racions individuals degudament envasades perquè els encampadans i encampadanes les gaudeixin a casa seva.

El conseller de Cultura, David Cruz, ha explicat que “ tot i que esperem que molt aviat puguem viure al 100% les nostres tradicions, amb una mica de creativitat podem mantenir-les si les adaptem al nou context de pandèmia“.

El sistema de repartiment també s’ha adaptat i, en el cas d’Encamp, on es preveu repartir al voltant d’unes 1.500 racions, s’hauran de recollir amb vehicle a la Plaça dels Arínsols, on s’instal·larà el punt de distribució per a fer-ne el repartiment en format autoservei, sense baixar del vehicle. Es repartirà un màxim de 4 racions, per vehicle.

Al Pas de la Casa, es repartiran al voltant de 500 racions, i el punt de distribució serà la plaça de l’Església, on es podran recollir a peu, seguint un recorregut d’entrada i sortida senyalitzat per evitar encreuaments. Cada persona podrà recollir un màxim de 4 racions. Hi haurà racions aptes per a celíacs.

Sant Miquel de la Mosquera als plats commemoratius de l’edició 2021

A partir de dilluns 11 de gener es podran comprar els plats de ceràmica i les culleres tradicionals, que l’edició d’enguany incorporen la imatge de Sant Miquel de la Mosquera. El preu dels dos estris commemoratius és de 8 euros i es podran adquirir a les oficines de turisme i al servei de tràmits d’Encamp i el Pas de la Casa, i a les dependències del Departament de Cultura i Afers Socials a La Valireta, en l’horari habitual.

L’escudella s’ha mantingut com una tradició ininterrompuda fins als nostres dies. Actualment organitza la festa el Departament de Cultura amb l’ajuda de les padrines i el jovent de la parròquia. El Comú vol agrair la seva col·laboració permanent i desitja tornar a comptar amb la seva participació quan es pugui celebrar la festa amb normalitat.

A banda de l’escudella, a Encamp tenen lloc els tradicionals Encants de Sant Antoni, on els manadors del Comú d’Encamp, juntament amb el rector de la parròquia, subhasten coques, bulls, embotits, peus de porc… Tot el que es recapta es destina a obres socials. Els Encants se celebren just abans de la benedicció i la degustació de l’escudella, però enguany aquesta part de la festa no es podrà celebrar per evitar aglomeracions.

L’escudella de Sant Antoni es va començar a celebrar el 1987, quan una colla de voluntaris del poble (molt d’ells membres de l’antiga Unió Profoment i Turisme) van cuinar la primera escudella a la plaça del Consell. A Encamp es cuina l’escudella popular el diumenge més proper a Sant Antoni Abat, i al Pas de la Casa el diumenge següent, enguany, però, serà el dia 17 de gener als dos llocs a partir de les 12 h del migdia i fins a exhaurir les existències.

El Comú recorda que cal mantenir les mesures de seguretat per evitar la propagació de la COVID-19, i especialment, les de distància social i ús de la mascareta en tot moment.