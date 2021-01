La residència Sant Vicenç d’Enclar demana nous sanitaris davant l’augment de casos de coronavirus

Augmenta la tensió a la Clínica Geriàtrica de Sant Vicenç d’Enclar , on busquen desesperadament un cop de mà per part de personal sanitari que substitueixi els ja més de 21 treballadors que han donat positiu de coronavirus. El brot també s’ha estès encara més entre els residents i ja suma 42 padrins infectats. Des de la direcció lamenten que no tenen espai suficient i demanen ajuda desesperada a Salut.

El brot de Sant Vicenç d’Enclar segueix creixent cada dia. En el cribratge que va efectuar aquest dissabte la direcció de la residència es van detectar 19 positius més de coronavirus, 11 residents i 8 sanitaris.

Tot plegat està fent que el centre estigui en una situació límit pel que fa a espai i a ocupació. Ja són 21 els treballadors que han donat positiu i 42 els pacients aïllats.

La direcció de la residència lamenta que no hi ha prou personal per atendre els padrins infectats i està buscant desesperadament auxiliars i infermers que puguin substituir els que estan de baixa.

Pel que fa a l’espai, apunten que han hagut d’improvisar una planta Covid per als pacients positius. Àrea que ja està saturada i que no accepta cap més resident.

De fet, a la planta no Covid del centre hi ha tres padrins positius que estan aïllats a la seva habitació per no infectar la resta de residents.

La direcció s’ha posat en contacte amb Govern per donar sortida a alguns dels malalts i rebaixar la pressió al centre i de moment, estan a l’espera que els destinin a l’hospital.