Les estacions d’Andorra impulsen la temporada d’estiu amb noves experiències familiars i altres novetats

Grandvalira Resorts ha presentat aquest matí de dimarts la seva oferta d’activitats familiars, outdoor, esportives i gastronòmiques per a la temporada d’estiu 2026 en un acte celebrat a l’edifici del Funicamp, a Encamp. La presentació ha comptat amb la participació del director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma; el director d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet; i el director de serveis en muntanya de Grandvalira Soldeu – El Tarter i Pal Arinsal, Toni Rodríguez.
La temporada arriba marcada per l’impuls de noves experiències familiars, el creixement de l’oferta vinculada a la bicicleta i la consolidació dels dominis andorrans com a destinació de muntanya activa durant tot l’any. Entre les principals novetats destaquen les dues noves pistes al Bike Park i Bike World de Pal Arinsal, a més de la remodelació d’una tercera, l’ampliació dels circuits Grandvalira e-bike fins als 114 quilòmetres, la nova escultura de l’Ossa d’Encamp a la part alta del Funicamp, el nou Laberint a la plataforma de Soldeu, el Big Jump Park d’El Tarter, i noves experiències culturals i digitals a les diferents estacions.
“A Andorra estem davant l’oferta més completa, variada i interessant de la història, moltes iniciatives han sorgit de les estacions de muntanya, però hem de reconèixer les propostes que han sorgit dels comuns i institucions”, ha assenyalat Ledesma, en una temporada en què l’objectiu és “superar la xifra de 176.000 visitants i fidelitzar el nostre client amb estades més llargues”
L’estiu començarà oficialment aquest dissabte, 6 de juny, amb l’obertura dels accessos al Mirador Solar de Tristaina, a Ordino Arcalís. De la seva banda, Pal Arinsal iniciarà la temporada el 20 de juny coincidint amb l’ANDbike Festival i la prova de la Copa Catalana de descens “Trofeu Warriors 2.0”, mentre que Grandvalira obrirà les principals activitats el mateix 20 de juny.
