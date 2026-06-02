Acció assumeix el repte de fer més visible el seu projecte després de l’enquesta política

Acció per Andorra considera que els resultats de l’Enquesta d’opinió política 2026, publicada per Andorra Recerca i Innovació (AR+I), i la lectura pública que se n’ha fet posen sobre la taula un repte que la formació ja tenia identificat: fer més visible el seu projecte propi i «evitar que se l’assimili automàticament a altres espais polítics». La formació fa una lectura prudent dels resultats i considera que el suspens en la valoració del Govern i la valoració també negativa dels grups parlamentaris evidencien una distància entre una part de la ciutadania i la política actual. Per a Acció, aquesta dada obliga a escoltar millor i a explicar amb més claredat les decisions que afecten el futur del país.
El president d’Acció, Marc Magallon, ha afirmat que “l’enquesta no és un resultat per a celebrar ni per a dramatitzar. Acció és encara un projecte polític recent, i això ens obliga a treballar més perquè la ciutadania ens identifiqui per allò que defensem i no només pel context polític en què se’ns situa.”
En aquest sentit, la formació valora que Magallon sigui conegut per una gran part de la població andorrana i obtingui una valoració mitjana de 5,2, però subratlla que l’objectiu no és capitalitzar una dada personal, sinó convertir aquest coneixement en reconeixement d’un projecte polític propi.
“Després de set anys al Consell General, ser conegut forma part de la responsabilitat assumida. El repte real és que Acció sigui vista com una opció amb veu pròpia i amb propostes concretes per al país”, ha remarcat Magallon.
La formació considera que aquest treball ja està en marxa i que els propers mesos han de servir per a reforçar el perfil d’Acció en el debat públic, especialment en les qüestions que afecten directament la ciutadania i en les grans decisions de país que requereixen informació entenedora.
El debat sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea és, per Acció, un dels àmbits on cal marcar perfil propi. El partit defensa un bon acord per a Andorra, però considera imprescindible que la ciutadania pugui decidir amb informació clara i amb garanties per als interessos andorrans.
Acció «continuarà treballant per a consolidar una manera de fer política basada en la utilitat pública i el diàleg, amb la voluntat de ser reconeguda com una força amb projecte propi i compromesa amb els reptes reals del país».