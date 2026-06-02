36 parelles formades per persones grans i adolescents de la Seu es coneixen després de mantenir una relació per carta

La sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit aquest matí de dimarts el retrobament de persones grans i adolescents participants en el projecte intergeneracional ‘Ens escrivim’. La trobada ha posat el colofó al carteig entre 36 parelles, formades per persones grans i alumnes de tercer curs d’ESO del col·legi La Salle, sense desvetllar la seva identitat, i que avui s’ha pogut conèixer personalment.
En aquesta trobada de totes les persones participants del projecte ‘Ens escrivim’, cada parella ha rebut un diploma amb el nom de la persona gran i del jove estudiant amb qui s’ha escrit durant el curs com a record d’aquesta experiència intergeneracional. La regidora d’Educació, Christina Moreno, i la tinent d’alcalde Gemma Tó han estat les encarregades de lliurar els diplomes a cadascuna de les parelles epistolars.
L’acte ha finalitzat amb un esmorzar de germanor entre tots els i les participants d’aquesta iniciativa i una foto de família.
El projecte Ens escrivim, que es va iniciar el 2012, consisteix en que persones grans i persones joves es comuniquen a través d’una carta manuscrita i redactada per cadascuna de les dues parts. A cada alumne participant en el projecte se li atorga una parella, és a dir, una persona gran, que a través d’una carta es presenta i parla sobre ells mateixos i la seves vides, sense desvetllar mai la seva identitat. La primera carta l’escriu la persona gran cap a l’alumne assignat, mentre que l’alumne respon al seu company d’epístoles.
Ens escrivim és una proposta endegada per la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, juntament amb l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, amb la participació del col·legi La Salle.