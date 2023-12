Les comunitats portadores de les festes de l’Os dels Pirineus enfortiran els seus vincles

Acte a Ordino de la lectura i rúbrica de la declaració conjunta de les comunitats portadores de les festes de l’Os dels Pirineus (Comú)

Una delegació de l’Alt Vallespir s’ha desplaçat aquest cap de setmana a Ordino per tal d’assistir a la representació de ‘L’Última Ossa’, coincidint també amb el primer aniversari de la inscripció de les Festes de l’Os dels Pirineus a la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la Unesco.

La delegació ha estat rebuda aquest diumenge per la cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Un cop allà, ha tingut lloc la lectura i la rúbrica d’una declaració conjunta per part de les comunitats portadores d’Andorra i l’Alt Vallespir: comuns d’Encamp i Ordino, la Comissió de Festes d’Encamp, l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, les comunes d’Arles de Tech, Sant Llorenç de Cerdans i Prats de Molló i la Communauté de Communes du Haut Vallespir.

Així, els representants de les comunitats portadores de les Festes de l’Os dels Pirineus, tant d’Andorra com de l’Alt Vallespir, han rubricat una declaració a través de la qual manifesten la voluntat d’enfortir els vincles i treballar de manera coordinada per a la salvaguarda d’aquest element patrimonial. Per aquest motiu, han acordat trobar-se almenys un cop a l’any –un any a cada país– coincidint amb la celebració de les festes. Així mateix, impulsaran i col·laboraran en l’organització d’activitats conjuntes que contribueixin a la seva protecció i difusió.

La declaració expressa igualment el compromís de promoure la transmissió de la festa als joves, tot subratllant els valors històrics, socials i culturals associats a les pràctiques immaterials: la solidaritat, l’esperit festiu i el sentiment de pertinença, entre altres. Finalment, l’acord preveu que, en el marc de les iniciatives de difusió de les Festes de l’Os dels Pirineus, es tindrà en compte, quan escaigui, la seva dimensió turística, entenent que el turisme cultural ha de ser un instrument per a la salvaguarda del patrimoni, que afavoreixi el coneixement mutu entre els territoris més enllà de les comunitats portadores de les festes.

La cònsol menor, Eva Choy, ha expressat que estan “molt satisfets per aquesta visita” i ha subratllat el fet que en el manifest es determini la voluntat de les diferents parts “d’enfortir els vincles” i “impulsar i col·laborar en l’organització d’activitats conjuntes”. Davant aquesta voluntat, ha remarcat que això ha de permetre “garantir la continuïtat de la tradició”.