Cande Moreno es queda sense puntuar en aturar-se la cursa per la manca de visibilitat a Sankt Moritz

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno, en una imatge d’arxiu (FAE)

L’andorrana, Cande Moreno, disputava aquest dissabte el descens de la Copa del Món de Sankt Moritz (Suïssa), però finalment, quan hi havia 32 corredores que havien finalitzat, l’organització ha decidit aturar la cursa i donar-la per finalitzada per culpa de la mala visibilitat.

Després d’un dia amb sol i sense núvols, conforme avançava la cursa de descens d’aquesta Copa del Món, la situació s’anava complicant i, de fet, ho ha fet de cop pràcticament en deu minuts. Tant, que les últimes caigudes d’algunes corredores, afegit a una considerable manca de visibilitat, han obligat a l’organització a aturar la cursa i deixar la classificació com estava en aquell moment. La victòria aquest dissabte ha estat per a la nord-americana Mikaela Shiffrin, amb 1.28.84

Cande Moreno, esquiadora: “Molta ràbia perquè avui feia un dia espectacular, la pista estava perfecta. Era un dia molt, molt bo i jo estava molt ben preparada. Quan s’ha començat a cobrir jo anava amb ulleres de sol i he pensat, bé, no veuré molt però aniré a fons igualment. Que es cancel·li una cursa és molt dolent per a nosaltres perquè han baixat 32 noies que sí puntuen les que estan entre els 30 i, això, em complica la general de la Copa del Món, i no em donen l’oportunitat d’haver pogut puntuar avui. Això és el pitjor. El descens és la meva disciplina favorita, més que el supergegant, i quedar-me sense ella no és un plat de bon gust”.