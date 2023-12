Catalunya: Consells per a gaudir del Nadal amb seguretat i amb respecte per la natura

Consell per a la decoració de Nadal sent respectuosos amb el Medi Ambient (Govern.cat)

La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ofereix un any més diversos consells dirigits a la ciutadania per a garantir la seguretat durant les festes nadalenques. A aquest efecte, s’ha habilitat un web on s’hi recullen recomanacions per a la instal·lació de la decoració a les llars; en les visites als espais d’alta concentració de persones, com és el cas dels mercats de Nadal, i la troballa del tió. A més, també s’han avançat les mesures que cal prendre en l’assistència a la cavalcada de Reis.

Els consells d’autoprotecció tenen per objectiu conscienciar la població sobre els riscos més habituals que es produeixen en el context de les celebracions i les activitats públiques. En el cas de les decoracions nadalenques a la llar, pren especialment rellevància vigilar amb la instal·lació elèctrica i els sistemes de calefacció. Pel que fa als mercats nadalencs i altres espais d’alta afluència, és important evitar les aglomeracions i saber com actuar en cas que hi hagi una emergència. Finalment, pel que fa a la recerca del Tió, sobretot en el medi natural, cal tenir clares les recomanacions de seguretat a la muntanya.

També pren especial rellevància la prevenció d’incidents en la celebració de les cavalcades de Reis. Protecció Civil recomana que els menors portin polseres amb el nom i telèfon de contacte dels familiars, per si es perden poder avisar al més ràpidament possible. En els darrers anys ja se n’han repartit prop de mig milió a través dels municipis i les associacions de voluntariat de Protecció Civil.

Les recomanacions, de caire pràctic, també es difondran al llarg de les properes setmanes mitjançant infografies a les xarxes socials de Protecció Civil. De la mateixa manera, altres serveis d’emergències com Bombers de la Generalitat i Mossos d’Esquadra faran difusió de consells d’autoprotecció.





Recomanacions per a una correcta decoració de Nadal:

Evitar sobrecarregar les regletes dels endolls.

Si es posen llums a balcons o terrasses, cal fer servir bombetes d’ús exterior.

Cal comprovar el bon estat dels cables, endolls i llums.

Apagar els llums i les espelmes a l’hora d’anar a dormir o quan se surti de casa.

No col·locar cap arbre a prop de radiadors, estufes o xemeneies.

Comprovar que els elements elèctrics compleixen la normativa i etiquetatge de la CE.

Si es fa servir espelmes, cal posar-les allunyades de cortines, sofàs i, en general, de roba i altres elements inflamables





Recomanacions per a les compres i mercats de Nadal:

Avançar les compres o evitar les aglomeracions.

Si es va acompanyat o en grup, acordar un punt de referència on tornar-se a reunir en cas que algú se separi o perdi.

Anotar al braç dels infants un nom i un telèfon de contacte per si es perden o posar-los una polsera o targeta visible amb aquesta informació.

En cas d’incident no córrer, no empènyer i no intentar tornar enrere.





Recomanacions durant les calvalcades de Reis:

No pujar a baranes, reixes, contenidors o altres llocs elevats.

No travessar el carrer mentre passa la cavalcada.

Si llancen caramels, no baixar a recollir-los a la calçada mentre passen carruatges.

Anota al braç dels infants un nom i un telèfon de contacte per si es perden o posar-los una polsera o targeta visible amb aquesta informació.





Recomanacions per quan es va a buscar el Tió de Nadal:

Tenir cura que els infants no se separin dels adults quan vagin a buscar el Tió.

No agafar espècies protegides.

Si es va a buscar al bosc, preparar-se adequadament, consultar sempre els avisos meteorològics i recordar els consells de seguretat per a anar a la muntanya.

Ser respectuós amb el medi natural i recollir sempre les deixalles.





Crida del Cos d’Agents Rurals a gaudir del Nadal respectant el medi natural

Els Agents Rurals fan una crida a gaudir del Nadal i que la decoració d’aquestes festes es faci amb el màxim de respecte pel medi natural. Tot i que creix la consciència ciutadana entorn la protecció de la natura, indiquen que no es pot abaixar la guàrdia i que cal recordar que la recol·lecció i la venda d’elements com els arbres de Nadal, la molsa i el boix grèvol està regulada per llei i el seu incompliment pot donar lloc a la imposició de sancions administratives

En primer lloc, és especialment important tenir present que dins dels espais naturals protegits de Catalunya no és permès en cap cas recol·lectar cap espècie de flora. Per a complir amb les prohibicions i restriccions que afecten aquestes espècies de flora per a decoració nadalenca, es recomana la seva adquisició en botigues, mercats i fires.

A Catalunya no està consentit tallar o desarrelar arbres del medi natural amb aquesta finalitat decorativa. Cal optar per alternatives reutilitzables. En cas d’optar per un arbre de Nadal natural, cal adquirir-lo en un comerç on provenen de conreu i duen una identificació amb la qualitat i l’origen. Pel que fa a l’ús decoratiu del boix grèvol (Ilex aquifolium), cal saber que és una espècie protegida i la seva recol·lecció, tallada o desarrelament està totalment prohibida. No té una regulació específica el galzeran (Ruscus aculeatus), però s’alerta que és millor no recol·lectar-lo. Com en el cas del boix grèvol, té un paper molt important en el seu entorn natural perquè serveix de refugi i aliment a molts animals. Els seus fruits vermells són tòxics per als humans, però són una important font d’aliment per a les aus a l’hivern.

També la molsa té una funció molt important com a refugi per a invertebrats, evita l’erosió del terreny i té una gran capacitat per a absorbir aigua i mantenir la humitat. És millor si optem per alternatives sostenibles per a decorar el pessebre, com ara plantes i materials reciclats: escorça, cartró, serradures, sorra, pedres o gespa artificial, que a més es poden reutilitzar d’un any per l’altre. Es pot recol·lectar molsa en quantitats molt petites i exclusivament per a ús particular, i sempre i quan tothom s’informi per no incomplir la normativa d’aquell indret.

Durant aquestes dates els Agents Rurals fan tasques de la vigilància en les zones forestals per a evitar infraccions en la recol·lecció de productes de verd nadalenc, així com de botigues, mercats i fires per a comprovar la procedència legal dels productes comercialitzats procedents del medi natural. En cas de detectar una infracció, la policia mediambiental denuncia els fets i comissa el material sostret del medi.