L’equip d’artística fa un pas endavant al Campionat de Catalunya Júnior

Les quatre integrants de l’equip de natació artística (FAN)

L’equip de natació artística de la Federació Andorrana de Natació (FAN) ha completat una nova prova de preparació al Campionat de Catalunya Júnior. Aquesta competició ha servit per a seguir evolucionant i consolidar les rutines de cara als Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025 i el Campionat d’Espanya d’aquest mes de març.

En la prova de solo tècnic, Zoe Palau ha aconseguit la 6a posició amb 108.0938 punts, mentre que Jasmine Serrano ha finalitzat en 7a posició amb 103.5525 punts. El debut en solo lliure júnior ha estat un repte important, ja que per primera vegada, Andorra, ha presentat aquesta modalitat en competició oficial.

Pel que fa a la competició de duet tècnic, la parella formada per Zoe Palau i Jasmine Serrano ha assolit la 5a posició amb 135.7313 punts. Per la seva banda, el duet integrat per Mariona Casas i Aran Van Den Eerenbeemt ha tancat la seva participació en 10a posició, amb 91.3017 punts.

L’entrenadora, Estel Ferreras, ha valorat positivament la competició i ha destacat que “el repte era competir amb les millors, i les sensacions han estat bones.” Ferreras ha explicat que, un cop definida la rutina lliure, el treball de les pròximes setmanes se centrarà en la preparació física per a afrontar les competicions amb la màxima exigència. “Ara que ja tenim la rutina muntada, ens enfocarem a millorar la condició física i perfeccionar els detalls tècnics de cara als Jocs dels Petits Estats,” ha comentat.

Ara l’equip d’artística afronta el Campionat d’Espanya de Natació Artística, que es disputarà del 14 al 16 de març a Sabadell.