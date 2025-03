Joan Aracil aconsegueix una històrica 7a plaça a l’FWT de Geòrgia i escala posicions a la general

El rider andorrà, Joan Aracil (Ordino Arcalís)

L’esquiador andorrà, Joan Aracil, ha aconseguit, una gran setena posició a la prova del Freeride World Tour que ha tingut lloc aquest dissabte a l’estació de Tetnuldi Resort, Geòrgia, una fita històrica mai aconseguida abans per un esquiador andorrà. Després de diverses modificacions en la data de la prova, a causa de les condicions meteorològiques, la competició s’ha pogut desenvolupar i els riders han ofert un gran espectacle, demostrant, un cop més, per què son l’elit d’aquest esport.

Aracil ha completat una trepidant baixada en què ha pogut aterrar un backflip, dibuixant una línia molt recta i a gran velocitat. L’esquiador ha assenyalat que “durant la baixada he anat in crescendo. He començat a poc a poc, fent un petit saltat, un drop i després he fet un parell de corbes per a anar a buscar el segon salt, que era un salt entre roques i era bastant tècnic perquè a la recepció també hi havia dues roques i l’he fet de backflip”.

Finalment, el rider d’Ordino Arcalís ha completat una bona baixada que ha estat valorada amb 78,33 punts pels jutges i que l’han deixat en la 7a posició final. “Ha sigut una molt bona baixada, ha estat superfluida i sempre ens diuen que la fluïdesa és un dels punts més importants de la baixada, amb la qual cosa crec que els jutges no m’han puntuat del tot com hauria de ser, però jo estic molt content amb la meva actuació”, ha explicat l’andorrà. El vencedor de la prova ha estat el canadenc Marcus Goguen amb una puntuació de 92,33

Amb el bon resultat obtingut aquest dissabte, Aracil ha escalat una posició a la classificació general i se situa 16è, mantenint vives les opcions per a arribar a la final de Verbier, que marca la 13a posició, a falta d’una última cita. En aquest sentit, l’esquiador ha explicat que “cada cop estic més a prop del tall, ens queda l’última prova que serà decisiva per a saber si entro al tall, però vaig amb molt bones expectatives i em noto amb un esquí molt fort”.

La següent parada del circuit tindrà lloc entre el 8 i el 13 de març a Fieberbrunn, Àustria i serà clau per a saber quins corredors arriben a la gran final de Verbier, a Suïssa.