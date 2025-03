Joan Vinyes Jr. competirà a la GR Cup Spain aquest 2025

Joan Vinyes Jr. a l’interior del seu Toyota (FotoEsport)

L’equip Vinyes Dabad amb Joan Vinyes Jr. estarà present aquesta temporada a la GR Cup Spain, certamen monomarca promogut per Toyota Gazoo Racing, branca motorsport de la marca japonesa, i que se celebrarà al llarg de 6 curses pels principals circuits de l’Estat espanyol i també amb una cursa programada a Portugal.

Presentació a Toyota Motors Andorra

El concessionari oficial Toyota Motors Andorra va ser l’escenari de la presentació d’aquest nou projecte esportiu. En aquest acte es va poder veure per primera vegada a Joan Vinyes Jr. i el nou Toyota GR86 que conduirà aquesta temporada. Per al jove pilot andorrà “és tot un repte per a mi. Per primera vegada tindré un programa esportiu complet que suposarà un canvi molt gran. Tot és nou, la competició, el tipus de vehicle que és tracció al darrere i un campionat molt exigent. La igualtat mecànica entre tots els participants, farà que la posada a punt i la conducció sigui fonamental per a obtenir bons resultats. Em fa molta il·lusió i espero aconseguir bons resultats. El cotxe el provaré per primera vegada el pròxim 14 de març en un test programat per Toyota al Circuit del Jarama de Madrid”.

La GR Cup Spain està plantejada com una fórmula de promoció per a joves pilots i amb les bases de la igualtat mecànica entre tots els participants, la qual cosa permet, com ja s’ha demostrat en l’estrena aquest darrer any, donar a conèixer les qualitats de conducció dels pilots en les mateixes condicions.

La base mecànica és el Toyota GR86 Circuit Pack, un vehicle amb motor atmosfèric i tracció posterior. Ha estat desenvolupat per Toyota Gazoo Racing, divisió esportiva de la marca, i recull tota l’experiència de múltiples disciplines. Disposa d’una carrosseria rígida i lleugera amb un centre de gravetat molt baix i amb l’empenta d’un potent motor bòxer ofereix unes excel·lents prestacions en circuit.

L’equip Vinyes Dabad, confiarà la posada a punt i el manteniment del Toyota GR86 al preparador Eficar, amb seu a Alcalá de Henares. L’experiència d’aquest equip en aquesta GR Cup Spain ve avalada per la consecució del títol per equips la temporada passada.





Calendari de competicions 2025 de la GR Cup Spain

30/03/2025 Motorland (Aragó)

04/05/2025 Los Arcos (Navarra)

08/06/2025 Portimao (Portugal)

21/09/2025 Jerez (Càdis)

19/10/2025 Cheste (València)

16/11/2025 Circuit de Barcelona Catalunya (Barcelona)