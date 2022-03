Joan Vinyes tindrà a la seva dreta a Jordi Mercader, en el 56 Açores Rally

Una vegada superat la COVID, Jordi Mercader recuperarà la seva posició al costat de Joan Vinyes en un dels Suzuki Swift R4lly S, de l’equip Suzuki Ibèrica, per disputar el 56 Açores Rally, segona prova del Campionat d’Europa de Ral·lis (ERC) 2022.

Com és habitual, els organitzadors de l’esdeveniment, Grup Esportiu Comercial de Lagoa (GDC), han configurat el traçat de la prova en els 759 quilòmetres quadrats de l’illa San Miguel d’Açores, aprofitant la seva orografia, tan variada, per dissenyar un ral·li de gran dificultat, però alhora molt atractiu per als pilots. La capital de l’illa, Ponta Delgada, serà el nucli central del ral·li.

Inici acostumat a les Açores Rally . Reconeixement i shakedown

Reconèixer les especials cronometrades i el primer contacte enmig de l’Atlàntic amb el Swift R4lly S, marcaran l’activitat de Vinyes-Mercader en les primeres jornades d’estada a San Miguel d’Açores. Les dues passades de reconeixement es podran realitzar entre les 8 hores i 18.30 hores del dijous (dia 24) i entre les 8.30 hores i les 11.30 hores del divendres (dia 25).

El shakedown, es disputarà en una especial de 4,37 km, de la zona de Remedios–Lagoa, entre les 16.45 i les 18.15 hores del mateix divendres.

13 especials de velocitat, en total 205,12 km contra el crono, decidiran el ral·li

Els organitzadors de les Açores 2022, Grup Esportiu Comercial de Lagoa, no han fet massa canvis en referència a l’anterior edició que es va disputar fa cinc mesos i escaig. Han mantingut el mateix nombre d’especials encara que amb alguna variació en l’ordre en què es disputaran, mentre que el total de quilòmetres de velocitat és pràcticament el mateix.

Així doncs, les cronometrades estrelles del recorregut continuaran sent Graminhais, en la primera etapa, amb 24,03 km, mentre que durant el diumenge (dia 27) es faran les dues passades per l’emblemàtic Sete Cidade (24,01 km).

A San Miguel d’Açores, Vinyes continuarà competint sobre terra

Després de les jornades dantesques viscudes en FAFE, Vinyes no té dubtes que, en les especials de terra d’Açores la dificultat també serà màxima. Aquestes eren les seves paraules: “Fa pocs mesos que vam competir en les cronometrades d’Açores, són exigents, serà difícil, però estic convençut que no arribarem a l’extrema dificultat que vam viure a FAFE. Encara que aparegui la pluja, les pistes són molt diferents. A priori, mantenir el cotxe en les esmentades pistes no serà tan complicat. De tota manera, quan trepitgem les cronometrades de les Açores, veurem que ens trobem i, del que no hi ha dubte, és que haurem de competir amb el que hi hagi”.

En l’àmbit competitiu, llimar diferències amb l’equip Seks – Renars l’objectiu

Vinyes, malgrat estar molt satisfet amb la segona plaça aconseguida en FAFE, va haver-hi una dada que el va deixar sorprès, així ens l’explicava: “Teníem referències del gran nivell de l’equip lituà que va guanyar la categoria ERCopen a FAFE, però no podíem esperar que, sense tenir problemes importants, les diferències fossin tan àmplies. Cal destacar que fins i tot en algunes especials es va situar en el top 10 de la classificació absoluta. A Açores, amb condicions més favorables, la finalitat serà minimitzar tot el possible les diferències que possiblement continuen sent a favor seu, ja que les cronometrades són de terra i ell, com a bon pilot lituà, les pistes de fang i neu, han estat de manera regular les superfícies en les quals més ha competit”.

El dissabte (dia 26) a partir de les 7.30 hores es donarà la sortida als participants des del podi situat al parc d’assistència (Portas do Mar). Durant aquesta primera etapa, els participants hauran de superar (en dues ocasions) el bucle d’especials de la part est de l’illa de San Miguel d’Açores.

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S) no faltaran en el podi de sortida d’un ral·li que en opinió del tàndem de Suzuki: “Té unes especials molt boniques, també en l’aspecte paisatgístic, en les quals dona gust competir. Esperem que, en aquesta ocasió, la climatologia ens sigui favorable”.