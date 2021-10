L’empresa inclusiva I&I Serveis prepara els productes que vendrà a la Fira d’Andorra la Vella

I&I Serveis és l’antena laboral de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell per promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat. Des de fa dies, una desena de treballadors s’esmercen a crear un catàleg especial de productes de Nadal que es podran contemplar a la Fira d’Andorra la Vella.

Aquest any, per primer cop, l’empresa I&I Serveis participarà a la Fira d’Andorra la Vella a la zona d’expositors i no d’associacions.

Ultimen els detalls dels productes únics que oferiran, des de guarniments per Nadal fins a carteres o altres articles. Però la perspectiva és promocionar l’empresa i generar una demanda important i, per tant, més llocs de treball.

De mica en mica s’està desenvolupant com una proposta de serveis, capaç de competir amb altres empreses. Aquest dimecres al matí, la feina era intensa: cada un de la desena de treballadors dedicat a la seva tasca especifica.

L’empresa té actualment uns 90 treballadors i cinc àrees de producció que a curt termini es podrien augmentar. Sempre a la recerca de nous reptes en funció de la demanda empresarial.