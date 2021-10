Una vuitantena de padrins celebren la castanyada a Encamp

La gent gran d’Encamp han celebrat aquesta tarda la castanyada, uns dies abans de la data que marca el calendari, per ambientar ja la tardor en una tarda de retrobada.

Des del Departament de Cultura i Afers Socials s’ha organitzat un berenar amb castanyes, panellets i música ambient en directe per celebrar la festa de la tardor amb una vuitantena de padrins que s’hi han aplegat.

Tant la cònsol major, Laura Mas, com el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, han participat a la festa i han destacat que “recuperem, poc a poc, la normalitat i per això aquests espais de retrobament son tan importants”

El conseller ha recordat que recentment es va poder recuperar també el viatge per a la gent gran, en aquest cas a Peníscola el passat mes de setembre, i que de cara al desembre, hi ha també previst un viatge a Estrasburg. Cruz ha explicat que el programa de lleure per a la gent gran té una gran acceptació entre els majors de 60 anys i que “s’aniran ampliant les activitats del programa de lleure per a la gent gran, sempre que la pandèmia ho permeti, per assegurar una bona oferta lúdica, esportiva i cultural per als més grans de la parròquia” .