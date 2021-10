Espanya enviarà 20.000 dosis més de vacuna contra la Covid-19

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha reunit aquest dimecres a Madrid amb el ministre espanyol d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares. En la primera trobada institucional entre els dos ministres des que Albares va accedir al càrrec al juliol d’aquest 2021, s’han tractat diverses qüestions d’àmbits bilaterals i multilaterals que involucren a ambdós països i que són prioritàries per a Andorra i Espanya.

En aquest sentit, durant la compareixença de premsa posterior, tant Ubach com Albares han celebrat el bon estat de les relacions diplomàtiques i de veïnatge entre els dos països. Un fet que ambdós han exemplificat en l’estreta col·laboració dels governs andorrà i espanyol per fer front a la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. “Hi ha hagut una col·laboració bilateral durant tota la pandèmia que ha sigut exemplar”, ha ressaltat el ministre espanyol, que alhora ha informat que Espanya donarà resposta a la petició d’Andorra per a l’abastiment de 20.000 vacunes contra la COVID-19.

Precisament, en la reunió, els dos ministres han compartit i repassat els convenis bilaterals existents que, tal com ha apuntat Ubach, són un exemple de “la relació d’amistat que Andorra i Espanya sempre han mantingut”. “Unes relacions bilaterals prolífiques tal com demostren els nombrosos i diversos convenis bilaterals”, ha emfatitzat.

Maria Ubach ha informat al seu homòleg dels avenços que ha fet el Principat en les negociacions amb la Unió Europea per tal d’assolir un Acord d’associació. “És un procés llarg i complex en el qual Espanya sempre ha demostrat la seva sensibilitat sobre les especificitats d’Andorra”, ha manifestat la ministra. Sobre aquesta qüestió, José Manuel Albares ha reiterat el suport del seu país en tot el procés: “poden comptar amb el suport i acompanyament d’Espanya en les negociacions sobre l’Acord d’associació perquè avanci ràpidament i de manera diligent, i que tingui l’impuls polític des de dins de la UE”.

Així mateix, els dos ministres han coincidit a emfatitzar també el paper de la Conferència Iberoamericana per fomentar la cooperació. Ubach i Albares han valorat positivament el resultat de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern –que va tenir lloc a Soldeu al mes d’abril d’enguany i va comptar amb la participació presencial del rei Felip VI i del president del govern espanyol, Pedro Sánchez–. “Esdeveniments com aquest ens permeten bastir ponts d’entesa entre els països iberoamericans mitjançant l’efecte sempre positiu del multilateralisme”, ha afirmat Ubach.

Maria Ubach i José Manuel Albares s’han referit a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26), que es durà a terme aquest any a la ciutat escocesa de Glasgow. “Serà una nova ocasió per sumar esforços en la lluita contra el canvi climàtic”, ha assenyalat la ministra.

En la trobada s’han abordat alguns projectes transfronterers existents en matèria cultural, com la candidatura transnacional per a Patrimoni Mundial de la UNESCO anomenada ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: Principat d’Andorra’. Un projecte que inclou 12 monuments, 10 dels quals estan situats a Andorra, així com el conjunt catedralici de la Seu d’Urgell d’Espanya i el Castell de Foix de França. “És una oportunitat magnifica per conèixer el llegat monumental pirinenc. Andorra compta amb el ferm suport d’Espanya en aquest punt”, ha dit Albares.

Finalment, Ubach ha aprofitat l’avinentesa per convidar al ministre Albares a visitar el Principat per tal d’estrènyer, encara més, els lligams que uneixen Andorra i España i “continuar amb el diàleg polític a nivell bilateral”.

La reunió d’aquest dimecres ha tingut lloc al Palau de Viana de Madrid, edifici seu del Ministeri d’Afers Exteriors espanyol, i –acompanyant a la ministra a la delegació andorrana– ha comptat amb la presència de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, i del director d’Afers Bilaterals i Consulars, Andreu Jordi. Per part de la delegació espanyola han acompanyat al ministre Albares, l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros; la directora general d’Europa Occidental, Central i Sud-est, Raquel Gómez-Cambronero; i el secretari general per la UE, Pascual Ignacio Navarro.