Lea Ancion, segona U23 en la prova esprint dels Campionats d’Europa d’Azerbaidjan

L’esquiadora de la Federació Andorrana de Muntanyime (FAM), Lea Ancion ha aconseguit participar a les semifinals de la prova sprint del Campionat d’Europa d’esquí de muntanya que ha començat aquest dimecres a Shahdag (Azerbaidjan), en el que ha estat el millor resultat andorrà del dia. Oriol Olm i Max Palmitjavila han passat a quarts de final i Marc Casanovas s’ha quedat en les qualificacions.
La representació andorrana ha tornat a demostrar la seva evolució, en una temporada atípica degut a l’aturada pels JJOO. La tornada a la competició amb el campionat continental ha comportat que tres dels quatre hagin passat el primer sedàs, com són les qualificacions.
Destaca per sobre de tot, la sisena posició de Lea Ancion en la categoria femenina, amb un temps de 3:49.38, en una mostra clara de la seva evolució.
En categoria masculina, Max Palmitjavila ha finalitzat en 16a posició aturant el crono en un 3:18.56. Una mica més avall, Oriol Olm, aturava el crono en un 3:21.31 que el feia ser 20è. Tots dos passaven el primer filtre i entraven als quarts de final. El qui no ho ha pogut aconseguir ha estat Marc Casanovas que acabava 31è amb un temps de 3:47.06.
Qualificacions:
16.- Max Palmitjavila. AND. 3:18.56
20.- Oriol Olm AND. 3:21.31
31.- Marc Casanovas. AND. 3:47.06
6.- Lea Ancion. AND. 3:49.38.
En la segona ronda, els representants de la FAM s’han quedat a molt poc de passar a les semifinals. Olm quedava quart, en la seva sèrie 1 a poc menys de cinc segons que li hagués donat el passi a semifinals. Palmitjavila, també quedava quart, en la seva sèrie 3, a poc menys de 9 segons de l’accés a semifinals.
Quarts de final:
Oriol Olm. Sèrie 1. 4/6. 3:10.08
Max Palmitjavila. Sèrie 3. 4/6. 3:16.01
En les semis femenines (no hi havia quarts de final), Ancion ha finalitzat cinquena de la segona, amb un temps de 3:51.3 a poc menys de set segons de l’accés a la final. La seva novena posició de la general i segona U23 certifica la seva millora.
Semifinals
Lea Ancion. Sèrie 2. 5/6. 3:51.3