Carnet Jove Andorra torna a impulsar l’emprenedoria juvenil amb un cicle pràctic per a transformar idees en projectes reals

L’associació Carnet Jove Andorra posa en marxa la 5a edició del Cicle d’Emprenedoria per a joves, un programa d’activitats orientat a joves de 12 a 30 anys que volen desenvolupar una idea de negoci o fer créixer el seu projecte. El cicle combina inspiració, formació pràctica i assessorament personalitzat amb l’objectiu d’oferir eines concretes, connexions i recursos reals dins l’ecosistema emprenedor andorrà.
Tres propostes per a activar el talent jove
EmprènDay – 21 de març (Hive Five)
Una jornada col·laborativa en un ambient informal i estimulant, amb continguts clau per a iniciar o reforçar un projecte:
- Xerrada inaugural “Mentalitat i IA”, amb Jessica Rivera (AUMENTIUM), sobre com integrar la IA de forma pràctica i estratègica sense perdre mirada crítica.
- Business Model Canvas, amb Nacho Martín (WOOP Coaching), per a definir proposta de valor, clients, recursos i viabilitat.
- Cafè Emprenedor per a compartir idees i generar connexions.
- Panell de recursos a Andorra, amb agents i programes de l’ecosistema andorrà com: (taller d’emprenedors del Govern d’Andorra, programa Enlaira d’Andorra Business i Creand, les subvencions del JovEmprèn del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, taller d’start-ups d’Andorra Business i el Centre de Formació al Llarg de la Vida).
- Bloc tècnic-pràctic sobre tràmits, taxes i formes jurídiques per a emprendre a Andorra, amb Javier Morales (TEMPUS).
- Experiència jove emprenedora, amb Alèxia Navarro (Studio Notable), sobre aprenentatges reals d’emprenedoria i intraemprenedoria.
Bootcamps especialitzats – 28 de març
Sessions per a treballar el projecte en profunditat:
- Estratègia i comercialització (4 h), amb Àlex Alegret (DVAL Consulting Formación).
- Finances estratègiques i operatives (3 h), amb Estel Sardà (Creand).
Coach 360º – sessions personalitzades (30 de març al 2 d’abril)
Sessions individuals d’una hora amb Santiago de Larrea (Creand Accelera) per a ordenar prioritats, resoldre dubtes i definir accions concretes per avançar a (amb diferents franges horàries entre el 30/03 i el 02/04).
Les inscripcions i la informació completa del programa estan disponibles a carnetjove.ad/emprenedoria.