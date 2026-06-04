L’assemblea general nomena Jaume Martí president honorari del COA

L’assemblea general del Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha decidit, aquest dijous, nomenar a Jaume Martí, expresident del COA, president Honorari del ple del COA. “És una decisió que honora la tasca del Jaume al capdavant del Comitè Olímpic al llarg dels seus anys de president i que avui hem volgut posar en valor amb aquesta decisió”, ha explicat l’actual president, Xavier Espot Miró.
D’altra banda, l’ordre del dia també ha aprovat el nomenament de Clàudia Espot com a nova secretària general adjunta en una aposta per al relleu generacional en el si del Comitè Olímpic Andorrà, però també en el camí de professionalitzar la institució de cara al futur. “La Clàudia és una persona clau pel futur del COA i que ens ajuda des de fa temps en les decisions estratègiques, ella ha de garantir que quan hi hagi un canvi en la presidència el COA no quedi aturat i que quan entri una nova junta hi hagi un perfil tècnic que permeti que la institució no s’aturi”, ha insistit Espot.
Per la seva banda, la nova secretària general adjunta ha apuntat que “en primer lloc, dir que és un honor, que agafo aquest repte amb tota l’energia del món i després destacar que l’objectiu és continuar fent créixer l’esport andorrà i expandint aquests valors olímpics que són claus a la nostra societat”.
Aprovació dels comptes
Més enllà dels nomenaments, l’assemblea d’aquest dijous també ha aprovat el tancament de comptes de l’exercici 2025. En aquest sentit, i seguint el compromís del president, a partir d’aquest divendres els comptes auditats seran públics mitjançant el web del COA.