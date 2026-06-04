Consell General: El llegat de Toni Gamero marca el Dia Mundial de les Persones Trasplantades

L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha commemorat aquest dijous al vespre el Dia Mundial de les Persones Trasplantades amb un acte celebrat al vestíbul del Consell General que ha servit per a reflexionar sobre la donació d’òrgans, compartir experiències de vida i reivindicar la importància de comunicar en família la voluntat de ser donant. La trobada, organitzada per ATIDA amb la col·laboració del Consell General i la DTI Foundation, ha reunit professionals de referència en l’àmbit dels trasplantaments, persones trasplantades, familiars de donants i ciutadania en general en una jornada marcada també per l’emoció i el record.
L’acte ha començat amb un sentit homenatge a Toni Gamero, president d’ATIDA traspassat recentment després d’una llarga trajectòria vinculada a la sensibilització sobre la donació i els trasplantaments. Trasplantat de medul·la i ferm defensor de la donació, Gamero va dedicar bona part de la seva segona oportunitat de vida a acompanyar pacients, donar visibilitat a la causa i defensar la importància de la donació al país.
Les paraules de record han anat a càrrec de la primera presidenta de l’associació, Núria Gras, que ha destacat el compromís i la tasca incansable de Gamero per a donar veu a la realitat de les persones trasplantades i contribuir als avenços que Andorra ha experimentat en els darrers anys en matèria de donació i trasplantaments.
Després de l’homenatge, la directora mèdica de la DTI Foundation, Chloë Ballesté, ha presentat la missió de l’entitat i la seva tasca internacional per a promoure la donació i els trasplantaments arreu del món.
L’acte ha continuat amb una taula rodona moderada per la mateixa Ballesté, en què han participat David Paredes, coordinador de trasplantaments de l’Hospital Clínic de Barcelona; Elena Báez, trasplantada de cor i ronyó; Loli Barrera, familiar de donant, i Mari Martínez, secretària d’ATIDA.
El debat ha abordat qüestions com l’acompanyament emocional a pacients i famílies, els valors humans que hi ha darrere de cada donació i la col·laboració entre Andorra i els països veïns en l’àmbit dels trasplantaments.
Segons ha destacat David Paredes, “la donació no pot ser un tema que aparegui només al final de la vida. Ha de formar part de la nostra manera d’entendre la societat, perquè en qualsevol moment podem trobar-nos a banda i banda de la mateixa realitat: com a donants o com a receptors”.
La taula rodona ha inclòs també dos testimonis especialment emotius que han commogut el públic assistent. Elena Báez, trasplantada de cor i ronyó, ha volgut expressar el seu profund agraïment als donants i a les seves famílies, recordant que mai no trobarà prou paraules per a retornar un gest que li ha permès continuar vivint.
Per la seva banda, Loli Barrera, familiar de donant, ha compartit la seva experiència des de l’altra banda del procés i ha explicat l’orgull que sent en saber que el cor de la seva germana continua bategant avui en una altra persona, oferint-li una nova oportunitat de vida.
Presentació de la campanya «El regal»
Durant l’acte també s’ha presentat en primícia l’espot de sensibilització «El regal», la nova campanya impulsada per ATIDA per a fomentar que la ciutadania comuniqui la seva voluntat de ser donant als seus familiars.
La peça planteja una reflexió directa: si algun dia acceptéssim el regal d’un trasplantament que ens salvés la vida, també hauríem de poder fer aquest mateix regal a una altra persona. Amb el missatge «Si acceptes un regal així, també l’has de poder fer», la campanya recorda la importància de parlar de donació en família i deixar clara la pròpia decisió.
La secretària d’ATIDA, Mari Martínez, ha recordat que «la donació és probablement l’acte de solidaritat més gran que podem fer. Parlar-ne a casa és un gest senzill que pot acabar salvant vides».
Donar és sembrar vida
L’acte ha finalitzat amb el lliurament de planters que formaran part de l’acció simbòlica #DonarÉsSembrarVida. Les persones assistents tindran cura d’aquestes plantes durant els propers mesos i les trasplantaran col·lectivament el proper 10 d’octubre a la plaça de la Rotonda, en un gest que simbolitza la vida, la continuïtat i el compromís compartit amb la donació.
Aquest Dia Mundial de les Persones Trasplantades arriba, a més, en un any especialment significatiu per a l’entitat, que recentment ha commemorat el seu desè aniversari. Durant aquesta dècada, ATIDA ha treballat per a acompanyar pacients i famílies, sensibilitzar la ciutadania i contribuir als avenços que Andorra ha experimentat en matèria de donació i trasplantaments.
Actualment, s’estima que una desena de persones residents al país es troben en llista d’espera per a un trasplantament, mentre que cada any una desena de persones poden accedir a aquest tractament gràcies a la generositat dels donants i les seves famílies.
Des d’ATIDA han volgut aprofitar la commemoració per a recordar que darrere de cada donació hi ha una nova oportunitat de vida i per a fer una crida a la ciutadania a parlar-ne amb els seus éssers estimats.