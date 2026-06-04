Maria Ubach rep la insígnia de Cavaller de la Legió d’Honor de la República Francesa

Maria Ubach ha estat distingida, aquest dijous, amb la insígnia de Cavaller de la Legió d’Honor, en un acte celebrat a l’Ambaixada de França a Andorra, en presència del cap de Govern, Xavier Espot, diversos membres de l’executiu i nombroses personalitats del món diplomàtic. Amb aquesta distinció, lliurada per l’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, la República Francesa reconeix la llarga i destacada trajectòria diplomàtica de Maria Ubach, així com la seva contribució al reforç de les relacions d’amistat i cooperació entre Andorra i França.
Maria Ubach és actualment consellera diplomàtica al Gabinet del cap de Govern. Anteriorment, va ser ministra d’Afers Exteriors entre el 2017 i el 2023. La seva trajectòria diplomàtica es va iniciar l’any 1998 al Ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra, on va exercir com a diplomàtica fins al 2006. Posteriorment, entre el 2006 i el 2011, va ocupar el càrrec de directora d’Afers Multilaterals i Cooperació, i entre el 2011 i el juliol del 2017, va exercir com a ambaixadora, amb destinació a París i a Brussel·les.
La Legió d’Honor és la distinció més elevada que concedeix la República Francesa. Va ser creada per Napoleó Bonaparte el 19 de maig de 1802 per a reconèixer els mèrits eminents realitzats al servei de la nació, tant a títol civil com militar.
El lliurament de la insígnia de Cavaller de la Legió d’Honor a Maria Ubach posa en valor una trajectòria institucional de primer nivell, marcada pel compromís amb el servei públic, la diplomàcia i la projecció internacional d’Andorra.