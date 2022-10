L’assegurança a tot risc del teu cotxe no ho cobreix tot

Coneixes les limitacions de la teva assegurança de cotxe? Si és a tot risc, no tot està cobert. T’ho expliquem! Si condueixes ebri, has consumit drogues o tens el carnet retirat, cap asseguradora voldrà saber-ne res dels danys propis del cotxe d’un conductor que hagi ocasionat un accident sota els seus efectes.

El mateix passa quan el vehicle porta a més passatgers dels permesos. I cap empresa asseguradora cobrirà els danys ocasionats voluntàriament per l’assegurat, per al que el treball dels perits (i a vegades els detectius) resulta indispensable.

D’altra banda, has de comunicar-li a l’assegurança qualsevol canvi que realitzis en el teu cotxe perquè, en cas que no ho facis, podrien negar-se a pagar danys. I si et roben el cotxe i el lladre causa un accident, la reparació dels danys personals i materials en principi no haurien d’anar al teu càrrec. El millor que et pot passar és que s’identifiqui legalment al culpable i, així, se li podrà exigir que assumeixi aquests danys.

A més, no has de deixar de pagar la teva assegurança, perquè corres el risc que la companyia asseguradora no vulgui cobrir sinistres