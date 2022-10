Operació Tecla, de Joan Carles Blanch i Torrebadell

Títol: Operació Tecla

Autor/a: Joan Carles Blanch i Torrebadell

Pàgines: 128

Editorial: Cossetània Edicions

Sinopsi:

Operació Tecla és una historia de poder, on realitat i ficció es barregen per a explicar una maniobra cuinada a foc lent durant segles que arrela en una societat, un territori, una província eclesiàstica i un regne. A principis de l’edat mitjana, sobre la biografia del personatge mític de Santa Tecla les elits creen un relat que es farà servir per a legitimar la seu arquebisbal de Tarragona.

El punt culminant d’aquesta estratègia ideada i executada pel poder se situa al segle XIV, quan arriba d’Orient la relíquia del braç de la santa, que és rebuda pels tarragonins amb grans celebracions. Uns actes festius que, un cop reglamentats, el poble ha anat repetint amb alguns alts i baixos gairebé des de fa 700 anys.

La vida de Tecla, la construcció de la catedral, la ciutat medieval, les intrigues d’arquebisbes, reis i papes, guerres i festes… Això i més es pot trobar a Operació Tecla, un llibre il·lustrat i didàctic, adequat per a tots els lectors. Tot el que cal saber sobre la relació entre santa Tecla i Tarragona, explicat i dibuixat per Joan Carles Blanch.

