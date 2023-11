L’artista francesa Orlan clou la programació del 2023 de la Sala d’exposicions del Govern

L’artista francesa Orlan en una de les seves performances (SFGA)

Una síntesi de la trajectòria de l’artista francesa Orlan, ‘El cos com a manifest’, serà la tercera i última mostra de la programació del 2023 de la Sala d’exposicions del Govern. L’artista francesa és una de les personalitats de referència mundial que conformen les avantguardes de la segona meitat del segle XX i del segle XXI i és coneguda per les seves obres i performances amb una forta crítica social. L’exposició d’Orlan es podrà visitar a partir del 22 de novembre del 2023 i fins a l’11 de febrer del 2024.

La mostra presentarà alguns dels temes i dels formats que la reconeguda artista francesa ha treballat al llarg de la seva trajectòria. Hi haurà obres destacades dels seus inicis, com ara ‘Orlan accouchant… d’elle m’aime’ (‘Orlan dona a llum a si mateixa’); vídeos de les performances més icòniques que l’han situat com una de les artistes més polèmiques i reivindicatives de la seva generació, com ara ‘Le baiser de l’artiste’ (‘El petó de l’artista’); i la sèrie més recent que ha produït, ‘Les dones que ploren estan enfadades’, un seguit d’hibridacions basades en els quadres de Pablo Picasso que representen Dora Maar plorant, un particular “homenatge” d’Orlan a l’artista espanyol en l’any en què es commemoren els 50 anys de la seva mort.

Aquesta exposició conforma l’alternativa a la mostra de l’artista Lita Cabellut, prevista per cloure la temporada d’exposicions d’enguany, però que ha hagut de ser suspesa per motius tècnics i d’agenda de l’equip de l’artista.