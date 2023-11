Andorra Telecom presenta el blog de Benestar Digital

Blog sobre benestar digital d’Andorra Telecom

Andorra Telecom ha presentat avui divendres el seu blog sobre Benestar Digital, una iniciativa que té com a propòsit compartir informació de qualitat i especialitzada en tot allò que té relació amb el Benestar Digital. Aquest canal vol arribar a les famílies i professionals de l’educació i d’altres àmbits, que tenen relació amb els entorns digitals i aportar informació de valor i actualitzada sobre diferents temàtiques com el ciberassetjament, els videojocs, estudis relacionats amb la tecnologia, la robòtica educativa, la intel·ligència artificial, etc.

El nou blog està allotjat a la pàgina web corporativa de l’operadora andorratelecom.com i consta de dues seccions, “L’opinió dels experts” en la que professionals especialitzats aportaran informació de les darreres tendències, sobre problemàtiques d’actualitat, així com consells, i la secció “L’Anàlisi de cinema, sèries i videojocs” en la que l’operadora, que compta amb la col·laboració de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, publicarà l’anàlisi de continguts audiovisuals des d’una òptica formativa perquè les famílies tinguin una mica més d’informació dels continguts que es visualitzen a casa.

Entre els col·laboradors que es podran llegir destaquen el CEO de l’App BResol, Josep Fígols, el president de la Fundació Educabot, Carles Soler, de membres de l’Àrea de delictes tecnològics de la policia d’Andorra, de Jan Sau, professor de la Universitat d’Andorra, de Maria Josep Pascual, directora de l’escola Sant Ermengol, d’Albert Mora, director d’Unicef Andorra, de l’Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya i un llarg, etcètera.

Inés Martí, responsable de la Responsabilitat Social Empresarial de la companyia, destaca que “el blog vol ser un espai on trobar informació de qualitat que ajudi a aclarir dubtes i aprofundir en temàtiques que estan causant dificultats en la convivència, especialment en l’àmbit familiar, a entendre les oportunitats que ofereixen les formacions STEAM i ajudar també a informar-se adequadament, a ser selectius i exigents”.

Des d’Andorra Telecom es destaca i s’agraeix especialment la bona predisposició que han trobat en tots els col·laboradors que participen amb els seus articles i es mostren oberts a incloure els professionals relacionats en l’àmbit digital que estiguin interessats a formar part del gran equip que nodreix el blog de Benestar Digital de la companyia.

Andorra Telecom promou el bon ús de la tecnologia per a afavorir les oportunitats d’aprenentatge de manera inclusiva a tota la societat, contribuint a millorar les competències per a l’adaptació a l’entorn actual, i reduint la bretxa digital.