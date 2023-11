Candidats a les eleccions comunals per Encamp

Com també ha succeït en altres parròquies, a la d’Encamp són dues les candidatures que han estat validades i que, per tant, concorreran a les pròximes eleccions comunals del diumenge 17 de desembre de 2023: Demòcrates per Andorra (DA) i Avancem (PS+Independents).

Demòcrates per Andorra

1- Laura Mas Barrionuevo

2- Xavier Fernández Carrio

3- Joan Albert Sans Urgell

4- Nino Marot Crespo

5- Sabrina Gregoire Torres

6- Benjamí Rascagneres Travesset

7- Edith Quirós Vila

8- Sílvia Ramond Punsola

9- Verònica Solsona Bonrepaux

10- Andreu Riba Valls

11- Judith Torres Aguilar

12- Judith Gil Casado

Suplents

13- Xavier Martín Frade

14- Maria Neus Cervera Palleja





Avancem (PS+Independents)

1.- Marta Pujol Palau

2.-Josep Lluís Agudo Garcia

3.- Maria Carme Garcia Oliva

4.- Sonia Ferrera Cordero

5.- Clàudia Cunill Rodríguez

6.- Eduard Ricard Garcia

7.- Gisela Escolà Marsal

8.-Sergi Morales Marfil

9.- Christian Regalo Figueiredo

10.- Montserrat Puig Fernandez

11.- Mustafa Ben Moussa

12.- David Rios Rius

Suplents

1.- Eduarda Azevedo De Sa

2.-Maria Teresa Recasens Gabiscol