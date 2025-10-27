L’app Mou-te farà una aturada tècnica per a fer una migració i millorar els serveis

L’app de mobilitat sostenible de FEDA Solucions, Mou-te, farà una aturada tècnica per a fer una migració en les diferents botigues virtuals; una acció que permetrà en el futur millorar els serveis. Aquesta aturada afectarà als sistemes operatius iOS i Android. Per a realitzar correctament aquest procés, es farà una aturada dels serveis de venda de l’aplicació, motiu pel qual no es podran adquirir bitllets de transport entre les 10 i les 14 hores d’aquest dimecres, 29 d’octubre. Un cop completat aquest procés de migració, l’app recuperarà la normalitat.
Mentre duri aquesta situació, i fruit d’un acord amb el Govern, ensenyant la pantalla amb la incidència o l’abonament caducat, els xofers del servei nacional d’autobusos deixaran accedir a les persones usuàries al transport públic.
La incidència de Mou-te, ja està resolta
La incidència que la setmana passada va afectar els codis QR de validació de Mou-te, tant en els bitllets com en els abonaments, ja està resolta i les persones usuàries ja poden emprar l’app amb normalitat.
No obstant això, les persones que empren sistemes iOS (iPhone), caldrà que actualitzin l’aplicació de manera manual a través de la botiga virtual. Un cop fet aquest procés, Mou-te funcionarà amb normalitat.