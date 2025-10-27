FEDA Ecoterm inicia la instal·lació de les bigues per a ampliar la central d’Escaldes

FEDA Ecoterm ha iniciat aquest dilluns la instal·lació de les bigues per a ampliar la central de fred d’Escaldes-Engordany. La plataforma que es construirà sobre el Valira d’Orient permetrà incrementar la capacitat de producció i distribució de fred de la xarxa. Per tal de poder instal·lar les bigues, s’ha ubicat al carrer Josep Viladomat una grua de grans dimensions (400 tones) que impedeix circular per aquell tram; a més a més, també se n’ha baixat una altra de 60 tones a la llera del riu per a fer la instal·lació.
Les dates d’aquesta actuació s’han pactat amb el Comú d’Escaldes-Engordany i s’han fet coincidir amb la setmana de les vacances escolars de Tots Sants, ja que just al costat d’on s’estan executant els treballs hi ha les escoles Andorrana i Espanyola, i fer-los en un altre moment hauria pogut suposar un problema de mobilitat en una zona altament transitada. La previsió és que la col·locació de les bigues es materialitzi aquesta setmana. Per tal de completar l’ampliació de la central, FEDA Ecoterm licitarà pròximament els equips necessaris que permetran passar de la generació d’1,5 MW de potència de fred que actualment hi ha fins a 4 MW. A més a més, en un futur i segons la demanda que hi hagi de la xarxa de fred, aquesta central pot arribar a produir fins a 8 MW.