El Govern millora les freqüències i els horaris del bus nacional per a la temporada d’hivern

Amb l’arribada de la temporada d’hivern el Govern impulsa, a través de la Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, millores i reforços de les línies nacionals d’autobús per a donar resposta al creixement de la demanda respecte la resta de l’any. L’actualització dels reforços del servei, que s’impulsa cada temporada, enguany “és més adaptada i ajustada a les necessitats dels fluxos d’usuaris gràcies al canvi de les línies de bus que es va impulsar el juliol d’enguany”, ha emfatitzat el secretari d’Estat, David Forné, qui ha recordat que el canvi de les línies permet que cada usuari agafi el servei que necessita i acosta de forma més ràpida les poblacions perifèriques amb el centre. “Les dades d’ocupació i validacions confirmen l’èxit de la planificació i la importància de continuar ajustant freqüències segons la demanda de cada línia i franja horària”, ha assegurat Forné.
Les modificacions entren en vigor el proper dilluns, dia 3 de novembre, i tenen com a objectiu reforçar les hores punta, homogeneïtzar les demanda de les diferents línies i facilitar les connexions entre valls. Tots els canvis es podran consultar a bus.ad.
Les principals novetats de les línies són les següents:
- Línia L2 (Encamp): La freqüència passa de 15 a 12 minuts en hores punta (de 6:45 h a 9:00 h i de 15:25 h a 19:35 h), amb 10 expedicions diàries més, és a dir, amb un vehicle extra més per hora per tal de donar resposta a l’augment de viatgers
- Línia L3 (Canillo): S’incrementa la freqüència a cada 20 minuts durant tot el dia (durant temporada baixa és cada 30 minuts). A més, en el marc de l’actualització de les línies de bus, també s’ha decidit ampliar la cobertura de la línia amb noves parades entre Canillo i Soldeu (162/161 Moles, 146/145 Cruïlla Ransol, 144/143 La Costa, 118/117 Aina i 104/103 Mereig). En total, la línia suma 35 expedicions més diàries.
- Línia L4 (Pas de la Casa): Manté l’estructura actual, però s’afegeix una parada a la sortida d’Encamp (224/223 – Prat de la Bartra Nova) per a donar resposta a aquesta zona.
- Línia L5 (La Massana-Arinsal): La freqüència en hores punta passa de 30 a 20 minuts, amb 12 expedicions més diàries. A més, s’afegeix una nova parada (715/716 Cruïlla Els Vilars) a la sortida d’Escaldes-Engordany.
- Línia L6 (Ordino-La Cortinada): Es manté l’horari i la freqüència i s’afegeix una nova parada a la sortida de la Massana (421 Santa Caterina) només en sentit nord.
- Línia L7 (La Massana): Es regula la freqüència per a adaptar-se a l’L5, mantenint 15 minuts de 12:30 h a 20:30 h i passant a 20 minuts en la resta d’hores. S’afegeixen dues noves parades (409/410 Les Costes i 403/404 Cruïlla Anyós/Sispony) a la Massana per a millorar lla cobertura a l’interior de la parròquia.
Com a conclusió, Forné ha destacat que amb els reforços que s’impulsen, per primera vegada, es posen 10 serveis en hores punta per a cadascun dels corredors: centre-Encamp-Pas de la Casa i centre la Massana-Ordino, per sobre dels 9 i 8, respectivament, que hi havia l’any passat.
Bus nocturn, fins al Pas de la Casa
Un altre dels punts destacats dels reforços per a la temporada d’hivern és el restabliment de la línia nocturna BN2 que arribarà fins al Pas de la Casa a partir del dilluns, 3 de novembre, de la mateixa manera que ja ho va fer durant la temporada passada. Així, les sortides des d’Andorra es mantenen a les 23:40 h, 00:00 h i 01:00 h, i s’afegeix la connexió i continuïtat del trajecte amb un altre bus des de Canillo direcció al Pas de la Casa, a les 00:40 h i 01:40 h.
Reforç de la informació a les marquesines
A més, el secretari d’Estat també ha ressaltat que coincidint amb la posada en marxa de les novetats per a la temporada alta, es reforçarà la comunicació a les parades on hi hagi marquesines amb mapes en format línia (tipus metro) per a facilitar la comprensió dels trajectes. Aquests plànols també estaran visibles a l’interior dels busos. Aquesta informació, s’anirà actualitzant i millorant per a facilitar la informació de forma que els usuaris la puguin consultar a les mateixes parades, a més de poder-ho fer a través de l’APP MouTe.