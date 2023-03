L’aigua al planeta Terra

Roser Rodríguez Jerez

Les reserves d’aigua al món estan sent amenaçades per les accions de l’home, quan, en veritat, tots podríem modificar certs hàbits a la nostra vida diària. L’aigua de subministrament públic deu ser de més qualitat que la de qualsevol altre sector comercial, ja que s’utilitza per a beure, cuinar, higiene, etc.

Un cop depurada correctament, l’aigua utilitzada pot ser tornada a la natura, on pot reabastir rius i corrents subterrànies. Als països pobres són les dones les encarregades de proveir d’aigua a les llars, un fet que les obliga a recórrer diàriament diversos quilòmetres fins als pous d’aigua més propers, carregant amb pesos de fins a 20 quilos, i en el cas que falti, solen patir agressions dels seus marits.

Sempre que obris una aixeta o utilitzis l’aigua per a qualsevol cosa, banyar-se en una piscina, en un riu, llac, al mar… intentem pensar que tu ets un dels afortunats en el món que disposes d’accés a l’aigua i que has de fer un ús sostenible de la mateixa i, únicament, utilitzar la necessària.

Tenir cura de l’aigua també ens ajudarà a millorar les èpoques de sequera i de cuidar més els terrenys naturals, ajudant-los amb un medi ambient saludable per a la humanitat. A més, cal prendre consciència i tenir una major responsabilitat en l’ús de l’aigua, ja sigui a la indústria, en la producció d’energia i a les ciutats més urbanitzades, entre d’altres.

Diuen que una gota d’aigua és flexible, una gota d’aigua és poderosa i una gota d’aigua és més necessària que mai. L’ésser humà pot, si ho desitja, fer amb les seves accions, que tinguem durant anys abastiment d’aigua. Hem de cuidar cada gota diàriament.