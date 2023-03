La Seu: Arnau Obiols rep el Premi Enderrock de la Crítica per l’àlbum ‘Mont Cau’

Arnau Obiols, amb el Premi Enderrock al Millor Disc de Folk segons la crítica (www.enderrock.cat)

Arnau Obiols ha rebut aquest dijous a la nit el Premi Enderrock de la Crítica al Millor Disc de Folk del 2022, pel seu nou àlbum ‘Mont Cau’. El músic i compositor de la Seu d’Urgell ha recollit el guardó a la gala de lliurament que s’ha dut a terme a l’Auditori de Girona, seu habitual de l’esdeveniment al llarg dels darrers anys.

La revista Enderrock ja havia anunciat prèviament que Obiols rebria aquest reconeixement, tal com se sol fer amb la part de premis concedits pels crítics musicals. L’autor urgellenc va expressar l’agraïment per aquesta distinció, la primera que obté en els Premis Enderrock, els guardons de referència de la música en català, que enguany celebraven el seu 25è aniversari.

A més a més, enguany, Arnau Obiols, també ha estat finalista a la categoria de Millor Disc de Folk per Votació Popular, tot i que en aquest apartat el guanyador ha estat el cantador valencià Pep Gimeno Botifarra, amb el seu treball ‘Ja ve l’aire’.

Encara pel que fa a la votació popular, el grup osonenc Oques Grasses i la cantautora Julieta han estat els triomfadors de la gala, amb dos premis cadascun, tot i que enguany han estat força repartits. Concretament, Oques Grasses s’ha endut el premi de Millor Artista i el de Millor Directe, mentre que Julieta s’ha endut el de Millor Disc de Cançó d’Autor i el de Millor Disc d’Artista Revelació. D’altra banda, el premi de Millor Artista Revelació ha estat per a Mariona Escoda, gran triomfadora de la primera edició del programa de TV3 ‘Eufòria’.

El premi al Millor Disc de Pop-Rock se l’han emportat una altra banda d’Osona, Els Catarres, per ‘Diamants’. El de Millor Disc de Música Urbana ha estat per a Jazzwoman, amb ‘Atlantis’. El de Millor Cançó, per a ‘De l’1 al què’, del grup The Tyets. I el de Millor Videoclip, per a ‘Supermercat’, de Lildami. El guardó al Millor Disc de Jazz s’ha concedit a la cantant i trompetista Andrea Motis, per ‘Loopholes’. El de Millor Disc de Clàssica, per al Cor Jove Amics de la Unió, amb ‘Lux’. I el de Millor Disc per a Públic Familiar, per a ‘Bye bye monstre’, de Dagoll Dagom i Dàmaris Gelabert.