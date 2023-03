Olives verdes vs negres: quina diferència hi ha entre elles?

Olives verdes i negres (Getty images)

L’oliva és, tal com sabem, el fruit d’un dels arbres més emblemàtics, l’olivera, i un aliment indispensable en la Dieta Mediterrània. Al país veí del sud, per exemple, es conreen més de 200 varietats diferents, destinant-se pràcticament, el 90% del total produït, a l’elaboració d’oli.

Encara que es pot pensar que les olives verdes i les olives negres són diferents, en realitat són les mateixes, sent el grau de maduració, l’única cosa que les diferencia.

Per tant, les olives verdes, són aquelles que es recol·lecten quan el fruit encara no ha madurat, i per al seu consum, han de ser tractades amb solucions alcalines a base de salmorres, que retiren la seva amargor i fan que el seu sabor sigui agradable.

Les olives negres, en canvi, són fruits molt més madurs. En ser recol·lectades de forma més tardana, el seu sabor és fumat i més dolç i la seva grandària acostuma a ser més gran, perquè hi ha hagut temps que creixin més. Pel mateix motiu, acostumen a ser més tendres que les verdes, les quals tenen una textura més ferma.

Però, no tot són diferències. Ambdues, són riques en nutrients, vitamines (sobretot l’E), minerals (calci, ferro i magnesi) i àcids grassos, al mateix temps que contenen moltes propietats beneficioses per al nostre organisme. Entre elles:

– Prevenen malalties cardiovasculars.

– Regulen els nivells de colesterol.

– Són antioxidants.

– Milloren les nostres defenses.

– Tenen propietats antiinflamatòries, entre moltes d’altres.