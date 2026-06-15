La Trail 100 Andorra by UTMB® tanca una edició marcada per la competició internacional i l’ambient a la muntanya

La Trail 100 Andorra by UTMB® ha posat aquest diumenge el punt final a quatre dies de competició que han convertit Ordino en un dels centres del trail running internacional, amb la disputa de la Ultra 105K com a eix esportiu del cap de setmana. Amb prop de 3.800 corredors i una àmplia representació internacional, la prova consolida el seu posicionament dins les UTMB World Series i el calendari global.
Des de dijous, amb l’inici del programa d’activitats i l’obertura de l’Expo Trail, fins a les darreres arribades d’aquest diumenge, l’esdeveniment ha combinat competició, participació i presència constant de públic tant al nucli urbà com a la muntanya.
La Ultra 105K, eix de la setmana
La distància reina ha tornat a definir el conjunt de l’esdeveniment. L’Ultra 105K, disputada dissabte, ha concentrat l’atenció esportiva en un recorregut d’alta muntanya amb trams tècnics i exigents que han obligat els corredors a gestionar l’esforç durant hores.
Malgrat el reajustament del traçat, la cursa ha mantingut el seu caràcter, en un cap de setmana de condicions estables que han permès als participants desenvolupar la prova amb regularitat en un entorn que continua definint la identitat de la cursa.
Competició i desenvolupament de les curses
El programa competitiu es va obrir divendres amb la Trail 80K, on l’andorrà Samuel Ponce va aconseguir la victòria a casa (07:39:01), mentre que l’alemanya Juliane Rössler es va imposar en categoria femenina (09:19:57).
Dissabte, la Trail 50K va oferir una de les curses més competitives del cap de setmana, amb victòria del kenyà Robert Pkemoi (05:13:28) en la seva primera participació a les UTMB World Series, mentre que Gemma Arenas es va imposar en categoria femenina (06:34:36).
Al llarg de totes les distàncies, la presència d’un cartell internacional competitiu ha generat curses obertes, amb diferències ajustades i resolucions sovint als trams finals.
Entre les participacions destacades, cal remarcar la presència d’un dels cofundadors d’UTMB, Catherine and Michel Poletti qui ha competit després de participar a Trail Alsace i desplaçar-se fins a Andorra en format hiking.
Ambient a la muntanya i implicació del territori
Un dels elements més visibles durant el cap de setmana ha estat la presència creixent de públic als recorreguts. Més enllà de l’arribada a Ordino, els trams de muntanya han concentrat cada vegada més seguidors, creant un entorn d’acompanyament constant als corredors.
L’esdeveniment ha comptat amb un dispositiu ampli, amb 34 professionals sanitaris i equips d’emergència, 12 ambulàncies i 2 metges, així com 25 membres de staff i 80 voluntaris vinculats a IRONMAN Andorra, a més d’un equip de 20 professionals de mitjans.
En paraules d’Agustí P. Capdevila, director regional de The IRONMAN Group al sud d’Europa:“La Trail 100 Andorra continua creixent dins del circuit, tant pel nivell esportiu com per la resposta del territori. Enguany hem tornat a registrar prop de 3.800 participants i hem vist com els dorsals s’han esgotat més ràpid que en edicions anteriors, cosa que confirma l’interès que genera la prova.”
Capdevila també ha destacat el posicionament de l’esdeveniment:“El que hem vist aquest cap de setmana és una cursa consolidada dins les UTMB World Series, amb participació internacional i una comunitat local molt implicada, que és el que dona sentit a aquest tipus d’esdeveniments.”
Una setmana d’impacte sostingut
Durant tota la setmana, la presència de corredors i acompanyants ha generat activitat continuada a Ordino, des de l’arribada dels participants fins a les darreres cerimònies.
La combinació entre esport, territori i comunitat torna a ser un dels pilars de la Trail 100 Andorra by UTMB®, que reforça el seu paper com a esdeveniment internacional amb impacte local.
Resultats principals – Trail 100 Andorra by UTMB® 2026
Ultra 105K
Homes
- 1: Rod Farvard (Estats Units) — 13:32:35
- 2: Paul Creuzet (França) — 14:07:03
- 3: Dylan Roces (França) — 14:16:00
- 4: Jordi Gamito Baus (Espanya) — 14:26:01
- 5: David Calero Rodríguez (Espanya) — 14:27:04
Dones
- 1a: Martina Valmassoi (Itàlia) — 14:54:05
- 2a: Mélanie Delasoie (Suïssa) — 16:04:30
- 3a: Andrea Vlasakova (Txèquia) — 17:09:24
- 4a: Isla Smith (Nova Zelanda) — 17:46:20
- 5a: Ekaterina Hiol (França) — 18:06:02
Trail 80K (80 km / +3.900 m)
Homes
- 1: Samuel Ponce (Andorra) — 07:39:01
- 2: Julen Calvo Vigara (Espanya) — 07:40:11
- 3: Pablo Villa (Espanya) — 07:58:44
- 4: Guillaume Tiphene (França) — 08:13:43
- 5: Oriol Barbany Bofill (Espanya) — 08:22:22
Dones
- 1a: Juliane Rössler (Alemanya) — 09:19:57
- 2a: Allison Baca (Estats Units) — 09:26:50
- 3a: Alba Villanova del Moral (Espanya) — 09:48:56
- 4a: Marta Martínez Abellán (Espanya) — 10:19:28
- 5a: Biborka Krisztina Fazakas (Romania) — 10:51:17
Trail 50K (50 km / +3.400 m)
Homes
- 1: Robert Pkemoi (Kènia) — 05:13:28
- 2: Maximilien Drion (Bèlgica) — 05:16:31
- 3: Daniel Castillo (Espanya) — 05:24:34
- 4: Claudio Díaz Castán (Espanya) — 05:38:16
- 5: Jordi Comellas Oró (Espanya) — 05:46:59
Dones
- 1a: Gemma Arenas (Espanya) — 06:34:36
- 2a: Anna Ongaro (Itàlia) — 06:47:38
- 3a: Lourdes Puiggròs Parayre (Espanya) — 07:14:16
- 4a: Judit Inglés Martínez (Espanya) — 07:28:18
- 5a: Kristina Shteinikova (AIN) — 07:49:14
Trail 20K (24,7 km / +1.375 m)
Homes
- 1: Wendelin Mörtendorfer (Àustria) — 02:05:53
- 2: Noé Descombes (França) — 02:09:24
- 3: Arnau Aranda (Espanya) — 02:13:27
- 4: Enric Pons Mir (Espanya) — 02:20:12
- 5: Pep Mirabet (Espanya) — 02:22:02
Dones
- 1a: Dalia Alonso Pedreño (Espanya) — 02:33:57
- 2a: Cana Peek (Sud-àfrica) — 02:35:14
- 3a: Laura Orgúe (Espanya) — 02:37:36
- 4a: Cubaynes Maëlys (França) — 02:54:46
- 5a: Polina Chechetka (AIN) — 02:56:18
Trail 10K (9,4 km / +492 m)
Homes
- 1: Guilhem Rimailho (França) — 00:51:10
- 2: Joan Gual Ruiz (Espanya) — 00:52:23
- 3: Łukasz Zaręba (Polònia) — 00:55:19
Dones
- 1a: Núria Tarragó Clop (Espanya) — 00:53:09
- 2a: Kamilla Sofie Vallin (Dinamarca) — 00:53:48
- 3a: Maite Rios Campoy (Espanya) — 01:02:16
- 4a: Dorota Kaczmarek (Polònia) — 01:03:01
- 5a: Maria Lafont (França) — 01:03:23