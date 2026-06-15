Doria cau als heats del caiac cross i tanca la Copa del Món d’Augsburg

Mònica Doria va posar punt final, aquest diumenge, a la seva participació a la Copa del Món d’Augsburg després de quedar eliminada als heats del caiac cross. La representant andorrana havia aconseguit superar la fase classificatòria del matí amb un temps de 74.74 segons que li va permetre accedir a les eliminatòries directes. Ja a la fase d’eliminatòries, Doria va competir contra la francesa Camille Prigent, la francesa Angèle Hug i la txeca Tereza Michalova. La palista andorrana no va poder acabar entre les dues primeres posicions de la mànega, les que donaven accés a la següent ronda, i va quedar eliminada.
La Copa del Món alemanya deixa bones sensacions, especialment en la disciplina de canoa, on Doria va demostrar novament que pot competir entre les millors especialistes del panorama internacional. Un pas important de cara als Mundials a Oklahoma del 20 al 25 de juliol.