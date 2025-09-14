La tornada a l’escola dispara les estafes en línia

Amb l’inici del curs escolar, les famílies s’enfronten no només a un increment de la despesa, sinó també a una onada de fraus digitals que aprofiten aquest període de major consum. Segons l’últim estudi de Idealo, el desemborsament mitjà aconsegueix ja els 501,26 euros per nen (dades d’Espanya), la qual cosa suposa un 18% més que fa tres anys. Una inversió que no passa desapercebuda per a la ciberdelinqüència, que multiplica les seves campanyes en aquestes dates.
Durant campanyes anteriors es van detectar portals falsos de material escolar amb preus irresistibles, webs fraudulentes que simulaven matrícules i, fins i tot, suposades beques en les quals les famílies acabaven perdent diners i exposant informació personal. Aquests fraus se sumen a un context d’augment sostingut de la despesa en educació: segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en 2024 les llars espanyoles van destinar un 4,4% més a serveis educatius respecte a l’any anterior.
A més de les botigues falses, ESET, companyia líder en ciberseguretat, assenyala l’auge dels anuncis enganyosos en plataformes de segona mà, així com dels correus de phishing que suplanten a centres educatius per a robar credencials. Un altre dels riscos més detectats són les aplicacions fraudulentes, que imiten a plataformes oficials amb l’objectiu d’instal·lar malware o capturar dades personals.
“Cada inici de curs observem un repunt d’aquestes amenaces, moltes d’elles molt elaborades per a semblar legítimes”, explica Josep Albors, director de recerca i conscienciació d’ESET España. “L’augment de la despesa i la urgència per resoldre gestions converteixen a les famílies en un blanc fàcil per als ciberdelinqüents, que aprofiten qualsevol descuit per a robar diners o dades. Per això és fonamental reforçar l’educació digital i extremar la precaució en aquestes setmanes”.
Consells d’ESET per a una tornada a l’escola digital més segura
ESET recomana seguir una sèrie de pautes senzilles per a reduir riscos durant aquest període:
– Verificar sempre les fonts: confirmar amb el centre educatiu qualsevol correu o missatge que demani pagaments o credencials.
– Revisar les botigues en línia: desconfiar de webs amb preus massa baixos, errors en el domini o sense informació de contacte. Si un llibre o material costa molt menys que en altres botigues, probablement es tracta d’un frau.
– Comprovar la URL i el certificat de seguretat: assegurar-se que la web inclou HTTPS i no hi ha lletres canviades o símbols en el domini.
– Evitar pagaments fora de plataformes segures: mai fer transferències directes a comptes desconeguts, utilitzant sempre mètodes amb protecció per al comprador.
– Comprar en comerços de confiança: optar per llibreries físiques, webs oficials proporcionades per l’escola o plataformes amb bona reputació i ressenyes verificades.
– Descarregar només des de canals oficials: instal·lar apps educatives únicament des de botigues oficials (Google Play, App Store).
– Desconfiar de correus i anuncis urgents: els fraus solen pressionar perquè s’efectuïn pagaments immediats.
Per Tecnonews