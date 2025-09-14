Més de 146.000 alumnes “vulnerables” tornen a l’escola sense beca de menjador a Catalunya

Educo denúncia que 146.547 infants de Catalunya que necessitarien una beca menjador aquest curs no la rebran. Segons les darreres dades de l’Idescat, a Catalunya el 34,7% de la població infantil viu en una situació de risc de pobresa i exclusió, és a dir, una realitat que afectaria uns 360.512 alumnes d’infantil, primària, secundària i educació especial. El passat curs es van concedir beques per al menjador escolar a 213.965 alumnes, el que deixaria la resta d’infants en situació de vulnerabilitat sense beca.
“Tenint en compte el nombre d’infants en situació de pobresa i exclusió i les beques menjador que s’han concedit, veiem que no arriben a tothom que les necessitaria i que se’n queden sense quatre de cada 10”, afirma la directora general adjunta d’Educo, Guiomar Todó.
Encara que la inversió en beques ha pujat un 46% des de 2023, i també han augmentat considerablement les que cobreixen el 100% del cost, que són més del 65%, Educo considera que encara hi ha una part important de l’alumnat que no té beques menjador a Catalunya i que les necessitaria, i per això insta al Govern català a garantir aquest recurs a les famílies.
Secundària, on menys beques reben els alumnes que ho necessiten
El gruix de l’alumnat que es queda sense beca està a la secundària. Segons l’estimació que ha fet Educo, serien més de 100.000 alumnes. La resta estarien cursant educació infantil o serien infants de primària que, per temes administratius, no poden obtenir aquest ajut.
En el cas de la secundària, el principal escull és que no hi ha menjador als instituts. “Encara que les famílies tenen l’opció de demanar una beca menjador, aquesta serà denegada perquè no hi ha lloc on quedar-se a dinar”, explica Todó.
L’entitat alerta també que el preu del menjador suposa un repte per les famílies en situació de vulnerabilitat. Catalunya és la comunitat autònoma espanyola amb el cost més alt per àpat, amb 7,54 euros per dia.
En aquest sentit, Educo reivindica que el menjador sigui universal i gratuït. “Accedir al menjador escolar i a l’espai del migdia formen part del dret a l’educació dels infants. Allà continuen aprenent hàbits nutricionals, gestionen conflictes, es relacionen d’una altra manera amb els seus companys i companyes o decideixen què fer amb el seu temps lliure”, diu la directora general adjunta de l’entitat. “Per tot plegat, el menjador escolar hauria de ser gratuït per a tots els nens i nenes, sigui quin sigui el seu context econòmic. Mentre això no arriba, la Generalitat ha d’assegurar que hi tingui accés tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat”.
Per Social.cat