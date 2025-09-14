DINCAT: “L’alumnat amb necessitats educatives especials inicia el curs, a Catalunya, sense avenços rellevants en inclusió”

Dincat alerta que el curs 2025-2026 arrenca, a Catalunya, amb greus dèficits en la planificació i coordinació de recursos i serveis per a garantir els drets educatius dels més de 45.000 alumnes amb necessitats educatives especials. L’entitat denuncia que les famílies i els professionals vinculats a l’educació especial constaten una manca d’avenços en matèria d’inclusió.
Tot i haver transcorregut vuit anys des de l’aprovació del decret d’inclusió, l’entitat denuncia que el seu desplegament continua encallat i els alumnes no tenen garantits drets fonamentals com l’accés en igualtat de condicions, la participació activa i l’assoliment d’aprenentatges bàsics.
Bloqueig davant la inclusió educativa
La federació assegura que la situació és de bloqueig i que cada setembre es repeteix el mateix escenari: “bones intencions, però pocs avenços concrets”. “No podem permetre que la inclusió escolar continuï sent una promesa pendent. Els infants i joves amb discapacitat intel·lectual necessiten suport i oportunitats des del primer dia de curs”, afirma Glòria Juan, representant d’Educació a Dincat.
L’entitat insta el Departament català d’Educació a actuar amb decisió en qüestions clau com la millora de la planificació i coordinació de recursos i serveis de suport, la revisió de ràtios i perfils professionals a les Escoles d’Educació Especial o la garantia d’una oferta postobligatòria adequada i variada.
Dincat demana també que el departament aposti pels CEEPSIR, “com a peça clau del sistema”, i que es doti de més recursos especialitzats a les escoles ordinàries. A més, consideren necessari que es formi de manera contínua els docents i els especialistes.
Dincat alerta que sense aquestes mesures no hi pot haver una educació inclusiva real i els drets dels alumnes amb necessitats educatives especials continuaran sent vulnerats. Per això, exigeix al Govern català una aposta clara per a garantir una escola que “no deixi ningú enrere”.
