La tercera ronda de negociacions es clou sense acord entre Ucraïna i Rússia

La tercera ronda de negociacions entre Rússia i Ucraïna acaba sense acord i amb les posicions més allunyades que mai. Mentrestant, l’exèrcit rus continua bombardejant ciutats importants i la Unió Europea fa passes per convertir Ucraïna en estat membre.

No hi ha acord i la tercera ronda de negociacions entre Rússia i Ucraïna acaba en res. Un cop més. Les posicions estan més allunyades que mai i els atacs d’aquest cap de setmana als corredors humanitaris no han ajudat. La part russa és molt clara, estan disposats a aturar les operacions militars si Ucraïna reconeix Crimea com a territori rus i Donetsk i Lugansk com a estats independents.

D’altra banda, l’executiu ucraïnès titlla d’absurda la proposta d’obrir nous corredors humanitaris cap a Rússia. El president Zelenski qualificava la nit d’assassinat deliberat els bombardejos a civils.

Mentrestant, prop de dos milions de persones fugen de les zones de guerra. I les que es queden, protegeixen el seu patrimoni com poden. És el cas de Lviv, que s’ha convertit en el centre de la diplomàcia ucraïnesa. Així doncs, els països de la Unió Europea han donat les primeres passes perquè Ucraïna, Moldàvia i Geòrgia es puguin convertir en estats membre.