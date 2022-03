Dia de la Dona

El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona. Un dia per a lluitar per la igualtat, la participació i l’empoderament de la dona en tots els àmbits de la societat. Encara que ens sembli que això de la igualtat ja és un fet, encara està lluny de la realitat.

En països més desenvolupats les diferències poden no semblar tan grans com en altres països. Però la veritat és que si mirem les notícies veurem que encara queda molt per fer.

La realitat és que la història està plena de grans dones en tots els àmbits. No sé com algun home es permet encara considerar que una dona és inferior. Entre els éssers humans mai s’hauria de pensar que algú és inferior, sigui com sigui, el seu sexe o raça.

Si totes les persones tinguessin oportunitat d’estudiar, adquirir coneixements, no estar en situacions de pobresa, el món avançaria molt més.

Semblarà una cosa molt llunyana, però a Espanya les dones no van poder començar a votar fins a l’any 1933. Continua havent-hi països on la dona no té els mateixos drets que l’home.

Les dones tenen grandíssimes capacitats i no cal coartar les seves possibilitats. El que ho faci o pensi diferent està limitant-se a si mateix. Segons l’ONU “les desigualtats de gènere s’observen en què les dones conformen gairebé dos terços dels analfabets del món”. Per a mi això és una gran pèrdua per a la humanitat.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.