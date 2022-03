El Raonador del Ciutadà constata un agreujament de l’accés a l’habitatge

El Raonador del Ciutadà, Marc Vila, ha comparegut aquest dilluns a la tarda davant la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General per fer la presentació de l‘informe corresponent a l’any 2020, on es constata que l’habitatge, l’accés als ajuts de caràcter social i les gestions del Saig – temes destacats del 2020 – continuen sent les grans qüestions que preocupen la ciutadania.

Vila, ha destacat que un de cada quatre expedients del 2020 està vinculat a la problemàtica de l’habitatge, el que consolida la Institució com un referent per a la ciutadania a l’hora de defensar els seus drets en aquesta matèria. En aquest sentit, la problemàtica no ha fet més que aguditzar-se i el dia d’avui continua sent el principal motiu de consulta de les persones que acudeixen a la Institució del Raonador del Ciutadà.

La Institució ha presentat, per primera vegada, un estudi que recull les dades estadístiques relatives a totes les queixes i expedients del 2020 vinculats a l’habitatge, on es recull el perfil tant del demandant com dels immobles i parròquies més afectades per aquesta problemàtica.

El 2020 ha estat un any atípic a causa de la COVID-19, i la prioritat de la Institució durant aquest temps ha estat la de garantir l’accés a la Institució a tothom. Per aquest motiu es van obrir noves vies d’accés online i es van continuar fent visites presencials – amb totes les precaucions – per aquelles persones amb dificultats per accedir a les eines telemàtiques.

Tot i que en un primer moment, quan es va decretar el confinament, hi va haver un repunt de queixes, ràpidament es van anar normalitzant, el que fa pensar que els neguits vinculats a la pandèmia i al seu impacte econòmic en la ciutadania es van canalitzar correctament a través de les institucions públiques.