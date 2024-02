La teïna i la cafeïna: Diferències i propietats de cada una

Una tassa de cafè i una de te (Guetty images)

La teïna i la cafeïna són alcaloides pertanyents a la mateixa família química, i totes dues són estimulants que afecten el sistema nerviós central. La principal diferència entre elles rau en la seva font d’origen. La cafeïna es troba de forma natural en les llavors, fulles i fruits de diverses plantes, especialment en el cafè, el te i el cacau.

Per altra banda, la teïna és simplement una forma de referir-se a la mateixa substància quan es troba en el te. D’un punt de vista estricte, la teïna i la cafeïna són equivalents des del punt de vista químic.





Efectes sobre el cos humà

Tant la teïna com la cafeïna tenen la capacitat de millorar l’estat d’alerta, reduir la fatiga i augmentar la concentració. Aquestes substàncies actuen bloquejant els receptors d’adenosina, una substància que indueix el son i la relaxació. Així, el consum moderat pot millorar la capacitat cognitiva i augmentar el rendiment físic.

No obstant això, un consum excessiu pot tenir efectes adversos com nerviosisme, insomni, i irritabilitat. És crucial entendre, per tant, els límits individuals i ajustar el consum segons les sensibilitats i necessitats personals.

Els experts en salut generalment coincideixen que un consum moderat és segur per a la majoria de la població adulta. Es considera que fins a 400 mil·ligrams de cafeïna al dia (equivalent a aproximadament quatre tasses de cafè) és una quantitat segura per a la majoria de les persones. No obstant això, aquesta xifra pot variar segons factors com la sensibilitat individual, l’estat de salut general i altres factors com l’embaràs.