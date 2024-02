Roser Rodríguez Jerez

L’ésser humà és un ésser viu, és un animal del tipus dels mamífers i més específicament dels primats, dotat de raó, característica que el diferencia i identifica de les altres espècies del món animal. El contacte físic és una necessitat humana bàsica per al nostre benestar emocional. Tocar i ser tocats és més que una necessitat biològica.

A través del tacte podem també percebre emocions de l’altre i conferir-li suport, consol, afecte. Tocar i ser tocats per les persones que volem és més que una necessitat biològica. És part del nostre llenguatge, és nodrir necessitats emocionals i validar-ne l’afecte.

Els éssers humans, igual que els animals, necessitem aquest contacte, i no només en les nostres etapes més primerenques. L’ésser humà té cos físic i ànima, és individual, és individu de naturalesa racional, portador de talents que es desenvolupen a través de la vida, al si de la família i de la comunitat.

A més, naixem iguals; no importa la cultura, la raça, el país d’origen, la religió ni cap altra característica amb valors que tingui l’home i la dona. I dic que, com a éssers socials que som, donem i rebem afectes, transmetem simpaties i, això, ens fa sentir bé.

Així, les persones que toquen i són tocades i viuen envoltades d’afecte caminen per la vida amb millor estat d’ànim i són més felices que les que no mantenen cap contacte físic. Fins fa alguns anys no era gaire habitual veure dos homes o dues dones agafades del braç caminant pel carrer. S’entenia com una manifestació de proximitat i afecte entre elles. Encara que avui dia no és tan freqüent i no resulta tan xocant, la societat actual ens allunya tot sovint del contacte físic per a tornar-nos més freds.

Ens fem més civilitzats, però també més individuals oblidant-nos de les emocions. Sembla que demanar afecte és una mostra de fragilitat. Però, el tacte és una medicina per al cos i la ment, per a nens, adults i gent gran.

Atrevim-nos a tocar-nos més, a mirar-nos, a escoltar-nos. Perquè necessitem tornar a ser part de la natura. Necessitem afecte i contacte físic, i també ser admirats i lloats. Aprenguem a sentir més i a pensar menys: besar, agafar de la mà, abraçar i deixar que ens abracin.