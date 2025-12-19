La tardor es va acabar el 30 de novembre

Cal recordar que en meteorologia el trimestre de tardor van ser els dies que van de l’1 de setembre al 30 de novembre. Astronòmicament li queda poc per a acabar. Aquest és el resum avançat segon l’anàlisi estacional del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat): La tardor ha estat seca a la majoria de les comarques catalanes, però molt plujosa al Baix Ebre i al Montsià. Les comarques ebrenques destaquen a causa dels aiguats de setembre i octubre, que deixen rècords d’acumulació estacional de 677,5 mm a Mas de Barberans (28 anys de dades) i 582,6 mm a Amposta (33 anys de dades).

Aquestes estacions no havien registrat cap tardor tan plujosa, fet molt vinculat als episodis de finals de setembre i del 12 d’octubre, quan va ploure intensament i de manera estacionària. Pel que fa a la temperatura, la mitjana d’aquesta tardor ha resultat lleugerament superior als valors de referència a pràcticament tot el territori, amb les anomalies més elevades entre +1 °C i +1,5 °C a la meitat sud i al litoral Central.

Una altra de les variables analitzada és la neu, que ha superat els registres de 2024, i que només en alguns moments ha mostrat gruix superior a la mitjana a les zones de més altitud del Pirineu.

Així mateix, s’han identificat diversos esclafits. Si bé la tardor 2025 ha estat moderadament càlida (valors d’anomalia positiva com a molt de +1,5 °C) a gairebé el 80% del territori, ha estat distintiu que s’han donat episodis contrastats de calor i fred al setembre i novembre. Per exemple, al novembre es va passar d’una anomalia càlida de temperatura de prop de +10 °C a 850 hPa (uns 1.500 m d’altitud) el dia 13 a una de freda de -10 °C al cap de 8 dies. De fet, va ser la irrupció freda més important des del febrer de 2023.

Les zones de més altitud del Pirineu van estrenar el nou mantell nival de la temporada a finals de setembre, però amb gruixos tan baixos, d’1 o 3 cm, que es pot dir que durant el setembre i l’octubre la neu ha estat gairebé inexistent al Pirineu. En canvi, el novembre ha presentat un altre caire. A l’inici, entre els dies 6 i 8, es va produir la primera nevada significativa al Pirineu, sobretot al seu vessant nord, amb gruixos de neu nova que van assolir o superar els 5 cm a les zones de més altitud.

Després, un segon episodi entre el dijous 20 al vespre i la nit del divendres 21 al dissabte 22 va fer arribar una nevada de nord a tot el Pirineu, fins a fons de vall, amb gruixos superiors als 20 cm de neu nova als indrets més afavorits de l’Aran, nord del Pallars Sobirà i de la Cerdanya.

Finalment, durant la tardor de 2025 s’ha confirmat un esclafit el dia 1 de setembre a la zona Tordera-Fogars de la Selva durant la matinada, i el dia 13 de setembre als municipis de la Quar i Sagàs (el Berguedà) i Lluçà i Sant Matí d’Albars (el Lluçanès) també de matinada. El mateix dia els tècnics del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a un possible esclafit entre les poblacions de Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac a partir de les 14:48 h, i el dia 21 de setembre a Sant Jaume d’Enveja i Balaguer. Al novembre, la matinada del dia 6 una línia de torbonada va travessar la ciutat de Lleida

