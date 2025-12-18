El COA celebra l’assemblea general amb l’aprovació dels pressupostos de 2026 i l’impuls del moviment olímpic

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha celebrat aquest dijous la seva assemblea general per a posar punt final al curs 2025. Entre els principals punts de l’ordre del dia hi ha hagut l’aprovació dels comptes de 2026, així com la presentació del nou projecte que arriba de la mà del Comitè Olímpic Internacional en el marc del projecte Olimpisme 365 (Olympism 365, en la seva denominació en anglès).
En aquest sentit, el president del COA, Xavier Espot Miró, ha destacat que “tanquem un 2025 molt profitós marcat òbviament pels Jocs dels Petits Estats, ha estat una assemblea que ens ha servit per a fer una valoració de tot el curs i també per a presentar els projectes futurs del Comitè Olímpic Andorrà”. A més, Espot ha remarcat que “també ens ha servit per a continuar aquest treball que fem estretament amb les federacions del país i per a marcar línies estratègiques de futur”.
Un projecte pioner al món
Cal destacar que el projecte presentat per Espot Miró, aquest dijous, en el marc de l’Assemblea General suposarà situar l’esport andorrà com el pioner dins del projecte Olimpisme 365, promogut pel COI i que té com a objectiu principal promoure els valors del moviment olímpic al llarg de tots els dies de l’any. “Volem posar en marxa al llarg del 2026 aquest projecte; ens situarà com a pioners dins d’aquest programa”, ha insistit Espot Miró