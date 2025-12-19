Llavis perfectes tot el dia

Aconseguir uns llavis impecables tot el dia no és només una qüestió de maquillatge. Si els teus pintallavis desapareixen després d’un cafè, s’esquerden amb el pas de les hores o deixen una sensació incòmoda, és probable que estiguis oblidant la part més important: la cura prèvia. Una bona rutina labial no tan sols millora la fixació del color, sinó que embelleix els teus llavis de manera natural.
En aquest article et proposem una guia pràctica que uneix tractament i maquillatge: aprendràs a preparar la pell labial, a triar productes adequats i a aplicar el teu color preferit amb tècniques professionals que el mantindran en el seu lloc durant hores. La teva nova rutina comença aquí.
Comença per la cura: llavis sans = millor resultat
No hi ha barra de llavis que funcioni sobre una base resseca o esquerdada. El primer pas per a mantenir el color perfecte és cuidar la pell dels llavis amb la mateixa atenció que la del rostre.
La pell del contorn dels llavis és cinc vegades més fina que la de la resta del rostre, i està sotmesa a un moviment constant, sense glàndules sebàcies que la protegeixin. Aquesta fragilitat la converteix en una de les zones que abans mostra signes de deshidratació, pèrdua de volum i arrugues verticals. Per això cada dia has d’aplicar un tractament que protegeixin la reserva natural d’àcid hialurònic i redensifiqui els llavis.
Exfolia una vegada per setmana per a eliminar pells mortes i suavitzar la superfície. Pots fer-ho amb exfoliants específics o amb receptes casolanes (com una barreja de sucre i mel). Després, aplica un bàlsam nutritiu amb ingredients com a llard de karité, àcid hialurònic o ceramides, i deixa-ho actuar almenys deu minuts.
Recorda també usar protecció solar específica per a llavis si estaràs a l’aire lliure. La pell d’aquesta zona és fina i sensible, i pot cremar-se amb facilitat. I com a truc extra: masseja els llavis amb la gemma dels dits per a activar la microcirculació i millorar el seu to natural.
La preparació és la clau de l’èxit
Una bona base permet que el color es fixi millor i es mantingui uniforme. Comença netejant suaument els llavis i assegurant-te que estan completament secs. Si ho desitges, pots aplicar una capa fina de primer o, fins i tot, una petita quantitat de corrector o base de maquillatge, difuminada amb esponja.
Aquest gest ajuda a neutralitzar el to natural del llavi i prolonga la durada del color. Algunes maquilladores professionals també segellen amb pólvores translúcides abans de maquillar els llavis, per a aconseguir una base més adherent.
Perfila, farcida i fixa com una professional
El perfilador és el teu millor aliat per a evitar que el color es desplaci. Usa un llapis del mateix to que el labial (o neutre si prefereixes un look més natural) i dibuixa el contorn sense sobrepassar-lo en excés.
A continuació, farceix completament el llavi amb el perfilador abans d’aplicar la barra. Aquesta doble capa crea una base sòlida de color. Després aplica el teu labial amb brotxa o directament de l’envàs, segons la textura.
Per a fixar el color, prova el clàssic truc del mocador: pressiona suaument els llavis contra un mocador de paper i en acabat aplica una fina capa de pols translúcida. Torna a aplicar una altra capa de labial. Aquest mètode en dos temps aporta una fixació molt més duradora, sense rigidesa ni pegats.
Reaplica sense errades (si fa falta)
Fins i tot els labials més duradors poden necessitar algun retoc després dels menjars o diverses hores d’ús. Porta sempre en la bossa un producte cremós en stick o format cushion, fàcil d’aplicar sense mirall i sense deixar capes incòmodes.
Si uses labials mats, l’ideal és retirar l’excés anterior amb un mocador abans de reaplicar. En dies de poc temps o looks més informals, un bàlsam amb color pot ser el teu salvavides per a refrescar el to sense esforç.
